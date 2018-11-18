به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازروابط عمومی شرکت برق همدان، علی سهرابی‌بیدار اظهار داشت: اجرای مانور عملیاتی فیدر ۲۰ کیلوولت زرقان در جلسه مدیریت بحران فرمانداری تصویب شد و در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته در راستای انجام مانور افزود: در مدت کوتاهی سناریو اجرای مانور توسط مدیریت توزیع برق شهرستان فامنین انجام و عملیاتی شد.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: مانور عملیاتی شهرستان‌ها باعث آشنایی اکیپ‌های اعزامی از شهرستان‌های معین با خطوط محل اجرای مانور است.

وی از حضور ۱۵ اکیپ در مانور عملیاتی برق فامنین خبر داد و ادامه داد: در واقع اجرای مانور برق نه به صورت تئوری بلکه مانور واقعی و عملیاتی است که با اجرای آن هم سطح آمادگی پرسنل ارتقاء یافته و هم عملاً پروژه‌هایی که با صرف هزینه‌های بالا و توسط پیمانکاران انجام می‌شود با کمترین هزینه انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان فامنین نیز گفت: اجرای این برنامه‌ها توسط ادارات شهرستان را تحسین می‌کنم و برگزاری مانور باعث آشنایی شهرستان‌های معین با آداب و رسوم و جاذبه‌های فرهنگی شهرستان فامنین نیز می‌شود.

سید مجید شماعی با یادآوری شعار ایمنی «اولین اشتباه در کار حساس برق آخرین اشتباه خواهد بود»، افزود: در زندگی اجتماعی اولین اشتباه آخرین اشتباه نیست بلکه باعث پیدا کردن راه صحیح در زندگی می‌شود.