هنرمند پیشکسوت صدا تجلیل شد/ مردی که ۶۰ سال در دوبله تاخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، مستند «خاطرات همسایه نیاگارا» تولید جدید شبکه مستند شب گذشته ۲۶ آبان ماه با حضور مدیران شبکه مستند و بزرگان عرصه دوبله رونمایی و از بیش از ۳۰ سال فعالیت هنری عباس نباتی هنرمند پیشکسوت دوبله تجلیل شد.

این مراسم با حضور استادان و صداهای ماندگار دوبله از جمله منوچهر اسماعیلی، سعید مظفری، ناصر نظامی، حمید منوچهری، علی همت مومیوند، جواد پزشکیان، ژیلا سلحشور، شهراد بانکی، بیژن علیمحمدی، حسین خدادبیگی، غلامرضا صادقی، رضا الماسی، آرزو روشناس، فرانک رفیعی، نسرین اسنجانی، ابوالفضل توکلی کارگردان و تهیه‌کننده مستند «خاطرات همسایه نیاگارا» و ابوالقاسم ناصری مدیر تولید شبکه مستند و جمعی از علاقه‌مندان هنر دوبله در فرهنگسرای ابن‌سینا برگزار شد.

نباتی ۶۰ سال در دوبله تاخت

در این مراسم منوچهر اسماعیلی پیشکسوت هنر دوبله در سخنانی درباره عباس نباتی گفت: نباتی ۶۰ سال پا به پای ما در عرصه دوبله تاخت و از نفس نیفتاد، امیدوارم بقیه وجودش در سال‌های باقی‌مانده همچنان پرنفس باشد.

وی افزود: انتظار می‌رفت عده بیشتری در این جمع ما حاضر می شدند اما کیفیت جای کمیت را پر کرد و تک‌تک مهره‌های باارزشی که اینجا هستند سالن را مملو از عشق و محبت کرده‌اند.

دوبله زمانی لذت‌بخش است که مخاطب را به هیجان بیاورد

در ادامه این مراسم عباس نباتی با قدردانی از حضور علاقه‌مندان و همکارانش گفت: از شبکه مستند سپاسگزارم که پروژه پاسداشت هنرمندان را ابداع کرد، این می‌تواند گامی برای پاسداشت‌های بیشتر در سایر صنوف باشد. سپاسگزارم از رییس شبکه مستند، مدیر تأمین برنامه و همه عزیزانی که به تولید این مستند کمک کردند.

دوبلور کارتون‌های به‌یادماندنی «ای‌کیو سان»، «گربه سگ»، «بل و سباستین» و همچنین «دور دنیا در ۸۰ روز» و «باخانمان» عنوان کرد: امیدوارم که جوانان همراه ما که در حال حاضر در کنار ما و کسانی که در حال تعلیم هستند، موفق باشند و بتوانند دوبله را همان‌گونه که طی ۶۰ سال گذشته پویا بوده و کیفیت داشته است به سرانجام برسانند. دوبله زمانی لذت‌بخش است که کیفیت داشته باشد و مخاطب را به هیجان بیاورد.

تلاش شبکه مستند برای تجلیل از هنرمندان دوبله

در ادامه این مراسم ابوالقاسم ناصری مدیر گروه تولید شبکه مستند سیما نیز با بیان اینکه شبکه مستند در طول ساخت مستند «خاطرات همسایه نیاگارا» تلاش کرد از فعالیت‌های هنری چند دهه فعالیت استاد عباس نباتی تجلیل کند، عنوان کرد: حضور من اینجا به این دلیل است که حامل پیام و سلام مدیر شبکه سلیم غفوری هستم، وی بسیار علاقه‌مند بود در جمع شما باشد و به دلایلی موفق نشد.

وی افزود: خوشحالم که دوره‌ای با تولیدات تلویزیون آشنا شدم که استاد عباس نباتی و آثارش در آنجا می‌درخشید.

امیدوارم زندگی بقیه هنرمندان دوبله را هم بسازم

در بخش دیگری از این مراسم ابوالفضل توکلی تهیه‌کننده و کارگردان مستند «خاطرات همسایه نیاگارا» نیز سخنانی درباره ساخت مستند زندگی نباتی سخنانی بیان کرد.

وی گفت: سال ۹۶ در تماسی تلفنی که با استاد نباتی داشتم و پیشنهاد ساخت مستند را مطرح کردم که وی مهربان و متواضعانه پیشنهاد ما را پذیرفت و با ما همراهی کرد.

این کارگردان اظهار کرد: نباتی جنس صدایی دارد که وقتی صحبت می‌کند خودبه‌خود سبب زیباتر شدن اثر از نظر شنیداری می‌شود و من وظیفه خود دانستم که مستند زندگی صاحب این صدای زیبا را مثل دیگر استادان دوبله بسازم؛ امیدوارم این فرصت وجود داشته باشد که زندگی بقیه پیشکسوتان دوبله و صدا را هم کارگردانی کنم.

در ادامه این مراسم عباس نباتی لوح یادبود شبکه مستند را از دستان منوچهر اسماعیلی دریافت کرد.

هیجان‌انگیزترین لحظه زندگی عباس نباتی

این هنرمند در لحظه دریافت لوح یادبود از دستان منوچهر اسماعیلی گفت: این لحظه هیجان‌انگیزترین لحظه زندگی من است که سلطان حرفه ما، سلطان بی‌بدیل دوبله ما استاد منوچهر اسماعیلی در کنار من ایستاده‌ است و لوح را تقدیم کرد.

در پایان این مراسم از مستند «خاطرات همسایه نیاگارا» نیز رونمایی شد و حاضران در این مراسم به تماشای این مستند نشستند.