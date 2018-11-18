مردم دشت ورامین خواهان تکمیل پروژه مترو تهران به این منطقه هستند

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیشنهادات ارائه شده به وزارت راه و شهرسازی در باره حل برخی از مشکلات موجود در دشت ورامین که موجبات ناراحتی و نارضایتی مردم را پدید آورده است اظهار داشت: یکی از موارد پروژه تعریض جاده ورامین به چرمشهر است که با اجرای فاز اول از ورامین به آبباریک این پروژه عملیاتی شد و فاز اول در مرحله پایانی خود قرار دارد که نیازمند مساعدت و حمایت است و از آنجا که در شرایط فعلی عدم انجام مراحل نهایی و خطرات جانی و مالی که شهروندان را تهدید می کند به طوری که تا کنون بیش از ۳۰ نفر جان خودشان را در این جا از دست داده اند.

نقوی حسینی افزود: خواسته ما برای این جاده اختصاص ۱۷۰۰ تن قیر اختصاصی جهت روکش نهایی جاده ورامین به آب باریک و همچنین انجام علامتگذاری و نصب نیوجرسی توسط راهداری است تا این مسیر بسیار مهم به سرانجام برسد.

نماینده مردم دشت ورامین در مجلس در خصوص مورد دیگر پیگیری شده برای اجرای فاز اول جاده ورامین به قم و گرمسار از مسیر جواد آباد گفت: شهرداری جواد آباد با استفاده از ظرفیت های شهرستان زیرسازی جاده را انجام داده و جهت آسفالت آن به ۲ هزار تن قیر نیاز دارند لذا برای تامین این قیر نیز پیگیری هایی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: آزادراه قم گرمسار که از دشت ورامین عبور می کند با استفاده از همه ظرفیت های منطقه و استان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت و مطابق مصوبات هیات دولت ۲ آنتنی اتصال شهرستان ورامین و جوادآباد به قم گرمسار و شهرستان مقدس پیشوا به قم گرمسار در نظر گرفته شد و در این ارتباط سبد مطالبه مردم منطقه همچنان بر زمین مانده است و نیازمند دستورات لازم است و در این راستا لازم است آنتنی پیشوا قم گرمسار و آنتنی ورامین جواداباد به قم گرمسار از اعتباراتی بهره مند شود و مورد حمایت و مساعدت قرار بگیرد و همچنین زیر گذرها و رمپ و لوپ های اتصالی به ویژه در منطقه جوادآبادو طغان باید مورد احداث واقع شود که در این راستا نیز آزادسازی اراضی مورد نیاز نیز صورت گرفته است.

نقوی حسینی در خصوص بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از منطقه جلیل آباد نیز گفت: طی بازدید از منطقه جلیل آباد و تقاطع جاده پیشوا به شریف آباد در باره خطرات ناشی از آن وعده داده شد که یک میدان مناسب جهت تردد ماشین و وسایل نقلیه در تقاطع مذکور احداث شود ولی متاسفانه هنوز در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در رابطه با پروژه احداث مترو تهران به قرچک ورامین و پیشوا که از پروژه های مهم، اساسی و حیاتی خدمت رسانی ریلی به مردم انقلابی، ولایتمدار و پرتلاش دشت ورامین است گفت: متاسفانه احداث پروژه مذکور در سال های اخیر کند و فرسایشی شده و این در حدی است که وزیر سابق وزارت متبوع طی صورتجلسه رسمی تعهد کردند که پروژه مذکور در سال ۹۵ به بهره برداری خواهد رسید ولی متاسفانه این اتفاق نیافتاد لذا در این باره نیز خواستیم جهت تسریع در احداث و اجرای پروژه صادر شود و تکمیل پروژه مذکور را در اولویت اول وزارت متبوع قرار داده تا هرچه زودتر مردم از خدمات نظام در تردد و رفت و آمد بهره مند شوند.