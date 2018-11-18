به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید تبیانیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه بهزودی آب قابل تزریق در موسسه رازی تولید میشود، گفت: این نوع آب کاملاً سترون و استریل بوده، فاقد هر نوع ماده میکروبی و ذرات ناخواسته است و قابلیت تزریق به بدن انسان بدون ایجاد کوچکترین اختلال را دارد.
وی افزود: آب قابل تزریق کاربردهای متنوعی در داروسازی، حل کردن داروهای خشک، حلال واکسنهای لیوفیلیزه مانند سرخک، سرخجه و اوریون و موارد متعدد دیگر دارد و در پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس بخش تصفیه سرمهای درمانی موسسه رازی یادآور شد: کاربرد مهم این محصول برای تولید سرمهای درمانی و واکسنهای سرخک و سرخجه است که فرآوردههای تزریقی انسانی محسوب میشوند و آب مصرفی باید کاملاً خالص باشد.
تبیانیان اضافه کرد: این محصول در بخشهای تحقیقاتی موسسه برای کشت سلول نیز کاربرد دارد. ضمن اینکه با توجه به ظرفیت بالای تولید آب قابل تزریق در موسسه رازی، به مراکز علمی و شرکتهای داروسازی نیز قابلعرضه است.
وی با اشاره به اینکه آب یک حلال بیولوژیک است و برای تولید محصولات بیولوژیک و دارویی از دو نوع آب استفاده میشود، گفت: آب خالص برای شستوشو یا تولید محصولاتی که استریل بودن آب از اهمیت کمتری برخوردار است، به کار میرود اما در فرمولاسیون نهایی فرآوردههای قابل تزریق حتماً از آب قابل تزریق استفاده میشود.
رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه رازی گفت: آب قابل تزریق به علت خالی بودن از هر نوع عوامل میکروبی و ناخالصی، بالاترین سطح خلوص را دارد.
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