مسابقه آسانی در مقابل دُرنا پیش رو نداریم

علی اصغر مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر پیش از مسابقه با دُرنا ارومیه در خصوص انتخاب وی به عنوان بهترین مدافع روی تور لیگ برتر و بهترین بازیکن ماه به انتخاب برنامه «۵+۱» اظهار داشت: کل این تیم در این موفقیت ها سهیم هستند، شهرداری ورامین در تمام فاکتورها خوب عمل کرده است.

وی تیم درنا ارومیه را جوان دانست و گفت: این تیم خوب بازی می کند، حتی در گنبد به سختی و با نتیجه ۳ بر ۲ مسابقه را واگذار کردند، مسابقه آسانی در مقابل این تیم پیش رو نداریم.

این بازیکن شهرداری ورامین خواستار تداوم حمایت هواداران از بازیکنان و تیم والیبال شهرداری ورامین شد و افزود: امیدوارم با حمایت هواداران بتوانیم نتایج خوب تیم را ادامه دار کنیم.

بر اساس این گزارش، هفته هشتم رقابت های لیگ برتر والیبال بعد از ظهر یکشنبه ۲۷ آبان در شهرهای اردکان، ارومیه، آمل، مشهد و تهران برگزار می شود، که در یکی از حساس ترین این بازی ها و در سالن شهید گلعباسی ورامین، شهرداری ورامین به عنوان صدرنشین لیگ برتر والیبال کشور از ساعت ۱۶ به مصاف درنا ارومیه می رود.