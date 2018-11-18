به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاکسار قهرودی امروز یکشنبه در نشست با خادمیاران نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه اظهار داشت: خدمت به مردم در مجموعه آستان قدس یک فرصت، توفیق و ظرفیتی است که ایجاد شده است.

وی افزود: ایجاد بحث خادمیاران موجب شده است تا همه علاقه‌مندان به امام هشتم در همه نقاط کشور به این مهم دست پیدا کنند و شایسته خدمت‌گذاری به مردم باشند.

معاون امداد مستضعفین آستان قدس رضوی با قدردانی از فعالیت‌های صورت گرفته در استان کرمانشاه گفت: همه ما باید قدردان این فرصت و نعمت الهی که در اختیار ما قرار گرفته است، باشیم.

وی عنوان کرد: افراد زیادی در سراسر کشور هستند که نیازمند خدمت هستند و چه خدمتی بالاتر از آنکه این نیازمندی به وسیله‌ی افرادی مرتفع شوند که در مجموعه آستان در حال خدمت هستند.

خاکسار قهرودی گفت: وقتی نیازمندان در بخش‌های مختلف مساعدت‌های خود را از دست خادمان حضرت دریافت می‌کنند، به گونه‌ای دیگر به این امر می‌نگرند.

وی خطاب به خادمیاران تصریح کرد: فرصت ناب و طلایی در اختیار شما قرار گرفته است که باید از آن به نحو احسن و در جهت خدمت به مردم استفاده کنید.

معاون امداد مستضعفین آستان قدس رضوی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی به تولیت آستان قدس رضوی در زمینه ضرورت خدمت افزود: این امر حکایت از فرصتی است که افراد بتوانند با استفاده از آن در مدار خادمی وخدمت‌گذاری قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه این حرکت یک ظرفیت فرهنگی در کشور است، عنوان کرد: هرچه این حرکت سریعتر و پرحجم تر باشد به همان میزان شاهد رشد و تعالی جامعه خواهیم بود و می تواند موجب رشد بیش از پیش جامعه اسلامی باشد.