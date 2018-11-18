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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

برگزاری کمیسیون پایش و تحلیل جرایم

برگزاری کمیسیون پایش و تحلیل جرایم

کمیسیون پایش و تحلیل جرائم با پیشنهاد معاونت امنیتی و حفاظتی یگان، به‌منظور تجزیه و تجلیل آمار و اطلاعات و اخبار حوزه ماموریتی و با هدف کاهش جرائم علیه مواریث تاریخی، فرهنگی تشکیل شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیسیون با حضور فرمانده یگان حفاظت، مشاور اجرائی فرماندهی معاون امنیتی، حفاظتی رؤسای ادارات حقوقی مشارکتهای اجتماعی،  فنی و مسئول آمار  در دفتر ستاد مرکزی یگان برگزار شد .

در این کمیسیون مقرر شد به صورت ماهیانه، با تمرکز بر جغرافیا و فراوانی وقوع جرائم و تحلیل مناسب و منطقی از طریق پالایش آمار واقعی در سطح استان‌ها و احصای نقاط ضعف و قوت موجود، ضمن نگرش کارشناسانه بر موضوعات مطروحه و چالش های پیش روی، از طریق اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ راهکارهای کاربردی مناسب، زمینه کاهش جرائم حوزه میراث فرهنگی فراهم شود.

در این رابطه و درخلال برگزاری کمیسیون مذکور، مباحث مرتبط در زمینه تقویت واکنش های سلبی و پیشگیری کیفری طرح و بر لزوم ساختارمند کردن پایش جرائم ازطریق برگزاری کمیسیونهای مشابه در سطح استان‌ها با تمرکز بر مصوبات ستاد مرکزی و تأثیر مستقیم و موثر آن بر کارنامه عملکرد یگانهای تابعه تاکید شد.

همچنین موضوع حذف آلات و ادوات ارتکاب جرائم از طریق بهره گیری مناسب از پتانسیل های موجود مردمی و اقدامات تعاملی دستگاههای همیار و نیز روند رصد فضای مجازی و برخورد قانونی با مرتکبین این عرصه با هدف تحقق حفاظت اطمینان بخش به عنوان شاخص اقدامات اجرایی یگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4461554

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