برگزاری کمیسیون پایش و تحلیل جرایم

به‌گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیسیون با حضور فرمانده یگان حفاظت، مشاور اجرائی فرماندهی معاون امنیتی، حفاظتی رؤسای ادارات حقوقی مشارکتهای اجتماعی، فنی و مسئول آمار در دفتر ستاد مرکزی یگان برگزار شد .

در این کمیسیون مقرر شد به صورت ماهیانه، با تمرکز بر جغرافیا و فراوانی وقوع جرائم و تحلیل مناسب و منطقی از طریق پالایش آمار واقعی در سطح استان‌ها و احصای نقاط ضعف و قوت موجود، ضمن نگرش کارشناسانه بر موضوعات مطروحه و چالش های پیش روی، از طریق اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ راهکارهای کاربردی مناسب، زمینه کاهش جرائم حوزه میراث فرهنگی فراهم شود.

در این رابطه و درخلال برگزاری کمیسیون مذکور، مباحث مرتبط در زمینه تقویت واکنش های سلبی و پیشگیری کیفری طرح و بر لزوم ساختارمند کردن پایش جرائم ازطریق برگزاری کمیسیونهای مشابه در سطح استان‌ها با تمرکز بر مصوبات ستاد مرکزی و تأثیر مستقیم و موثر آن بر کارنامه عملکرد یگانهای تابعه تاکید شد.

همچنین موضوع حذف آلات و ادوات ارتکاب جرائم از طریق بهره گیری مناسب از پتانسیل های موجود مردمی و اقدامات تعاملی دستگاههای همیار و نیز روند رصد فضای مجازی و برخورد قانونی با مرتکبین این عرصه با هدف تحقق حفاظت اطمینان بخش به عنوان شاخص اقدامات اجرایی یگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.