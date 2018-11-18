زمینه انس و الفت مردم به ویژه جوانان با کتاب فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسینی بوشهری امام جمعه دیلم و رئیس شورای فرهنگ عمومی پیش از ظهر یکشنبه به همراه دبیر شورا و معاون پرورشی آموزش و پرورش به مناسبت هفته کتاب از کتابخانه های عمومی شهرستان دیلم بازدید کردند.

وی در این بازدید ضمن تقدیر وتشکر از رئیس کتابخانه ها و کتابداران و گرامیداشت این ایام با اشاره به جایگاه ویژه کتاب و کتابخانه، این مجموعه را نعمت و سرمایه ای عظیم برای منطقه برشمرد و افزود: منابع کتابخانه ها از گنجینه های اندیشه بشری است و می تواند افتخاری بزرگ برای پیشرفت شهرستان باشد.

امام جمعه دیلم با اشاره به اهمیت و جایگاه فرهنگ مکتوب و ارزش های والای کتاب در اسلام اظهار داشت : باید زمینه انس و الفت مردم به ویژه جوانان را با کتاب فراهم ساخت و با استفاده از این مکان فرهنگی با برگزاری برنامه های مختلف و روشها و ایده های نو آنها را با مطالعه کتاب آشنا کرد.

زهره محنایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم کتابخانه را فضایی بسیار مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی درشهرستان دانست و بیان کرد: کتابخانه ها به عنوان بازوان امرترویج کتاب خوانی در شهرستان هستند و کتابداران به عنوان راهنما و هدایت کننده مردم و همشهریان تاثیر بسزایی در جهت ارتقای سطح آگاهی جامعه داشته و دارند.

وی ضمن تبریک هفته کتاب به کتابداران افزود: ارتقای سطح فرهنگ کتاب خوانی در جامعه بسیاز زمانبر است و لازم است که دستگاههای فرهنگی به بهانه های مختلف جهت معرفی و آگاهی جامعه به این امر تلاش و همت بیشتری داشته باشند تابتوانیم در آینده شاهد تاثیر آن باشیم.

یادآور می شود ضمن بازدید امام جمعه ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کتابخانه عمومی و معاون پرورشی آموزش و پرورش از کتابخانه های عمومی شهرستان دیلم از آقای گله گیر کتابدار کتابخانه باقرالعلوم به مناسبت این هفته با اهداء لوح سپاس تجلیل بعمل آمد.

برگزاری مراسم اهدای کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از هفته کتاب رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم، رئیس کتابخانه عمومی، معاون آموزشی، آموزش و پرورش و جمعی از معلمین به مدارس این شهر کتاب اهداء شد.

زهره محنایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دیلم ترویج فرهنگ کتاب خوانی و ارتقای آن را مستلزم ایجاد انگیزه و تشویق و تهیه منابع مطالعاتی دانست و گفت: یکی از راهها و ایده هایی که می تواند تاثیر بسزایی در جهت گسترش و ارتقاء سطح فرهنگ مطالعه در جامعه داشته باشد همان اهداء کتاب است.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته تا به امروز راهکارهای مطلوبی در زمینه ترویج کتابخوانی در مناسبتهای مختلف در شهرستان صورت گرفته است افزود: ایجاد و راه اندازی طرح باشگاههای کتاب خوانی از جمله راهکارهای مطلوب و تاثیر گذاری در جهت آشنایی بیشتر کودکان ونوجوانان وجوانان در امر ترویج کتاب خوانی داشته است.

وی هفته کتاب را فرصتی مناسب برای پرداختن به کتاب و کتاب خوانی عنوان کرد و گفت: امروزه جامعه ما نیازمند اهمیت و توجه به این حرکت فرهنگی است و همه ما باید درکنار یکدیگر در راستای این امر مهم فرهنگی قدم برداریم و با ارائه راهکارها و پیشنهادات و ایده های مختلف بستر فرهنگ سازی ترویج کتاب خوانی رافراهم سازیم.

محنایی اظهار داشت: مراسم اهداء کتاب ازاغاز هفته کتاب تا پایان این هفته در مدارس و ادارات شهرستان دیلم انجام می شود و ما امسال اولویت را با مدارسی قرار دادیم که توانستند کتابخانه مدرسه خود را فعال کنند و برنامه های مختلفی را در راستی ترویج کتاب خوانی انجام دادند.