برگزاری جشن های انقلاب اسلامی پاسخ دندان شکنی به توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل روز یکشنبه در اولین جلسه اولین جلسه کارگروه کمیته روستایی و عشایری شورای سیاست گذاری و راهبرد ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان قزوین که با حضور معاونین و مدیران سازمان برگزار شد اظهار کرد: دشمنان انسجام مردم ایران را هدف قرار داده و باید امید مردم را زنده کنیم و حول محور ولایت و رهبری و اصل نظام این وحدت را حفظ کرد.

وی بر لزوم اهمیت برگزاری جشن های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با مشارکت مردم تاکید کرد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به اهمیت برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت : در حالی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را برگزار می کنیم که مواجه با انواع توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در جهت کم رونق کردن و از بین بردن چراغ فروزان انقلاب اسلامی هستند به حمداله این توطئه های دشمن نیز خنثی خواهد شد.

حجت الاسلامی قابل افزود : امسال دهه مبارک فجر متفاوت است و جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هم بایستی بخوبی برگزار و دستاوردهای این انقلاب را برای مردم تبیین شود.

وی تصریح کرد : در این چهل سال با همه کمبودها و وجود مشکلات که دشمنان از طریق حنگ تحمیلی و یا تحریم ایجاد کردند توانسته دستاوردهای بزرگی را نیز داشته باشد که بایستی برای مردم بازگو شود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین به نقش جهادسازندگی درپیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت : جهاد سازندگی؛ خدمات شایانی به نظام و انقلاب داشته است .

حجت الاسلام قابل اضافه کرد : جهاد کشاورزی از جمله نهادهای پیشتاز در جریان انقلاب اسلامی بود و توانست تابلوی سنگرسازان بی سنگر را برای خود به عنوان یک افتخار نگه دارند و امروز هم همان جهاد است که اگر مسئولین با اعتماد اعلام می کنند که هیچ کمبودی در مایحتاج نداریم به اتکا به همین تلاش عزیزان جهاد کشاورزی است.

وی یاد آور شد : درست است مشکلات وجود دارد و باید حل شود اما با همه مشکلات؛ کشور در مسیر پیشرفت به جلو قرار دارد.

وی بر لزوم اهمیت برگزارش جشن های چهلمین سالکرد پیرورزی انقلاب اسلامی بعنوان یک کار بزرگ و ارزشمند اشاره کرد و تاکید کرد : که دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم و جوانان بیان شود.

حجت الاسلام قابل تاکید کرد: در برگزاری جشن های انقلاب بایستی یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

وی خاطر نشان کرد : انقلاب اسلامی یک انقلاب الهی است که هر کسی کوتاهی کند خودش ضرر خواهد کرد و هر کسی قدم و حرکتی برای تداوم آن بردارد خودش اجر آن را از خداوند خواهد گرفت.