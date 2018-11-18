انجام ۱۵ هزار نفر- روز خدمت در اردوهای جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امروز یکشنبه در نشست با خادمیاران نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه اظهار داشت: خادمی امام رضا (ع) در دروازه کربلا برای همه کرمانشاهیان یک افتخار بزرگ است و امسال در موکب‌های امام رضا (ع) در اربعین حسینی (ع) با همت خادمیاران که در زلزله حماسه‌ساز شدند یک بار دیگر حماسه‌ای بزرگتر خلق شد.

وی بیان داشت: امسال با شعار «خادمیاران در خدت زوار اربعین» سه موکب در ایستگاه راه آهن، زائرسرای نجف و مرکز شهر کرمانشاه به همت آستان قدس رضوی برپا شد.

مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه ادامه داد: ۱۰۰ نفر در آشپزخانه این موکب‌ها به صورت شبانه‌روز مشغول خدمت بودند و خدمات خوبی به زوار ارائه شد.

موحد به اقدامات دیگر آستان قدس در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه به ۴۰ منطقه تقسیم شده و هر منطقه یک خادم دارد که در زیرمجموعه هر خادم منطقه هشت خادم محله فعالیت دارند.

وی با اشاره به فعالیت اردوهای زیارتی خاطرنشان کرد: ۹۲۵۶ نفر از زائر اولی ها در قالب ۲۱۰ کاروان به مشهد مقدس اعزام شده‌اند که منظم ترین کاروان ها متعلق به استان کرمانشاه است.

مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی بیان داشت: در عرصه های جهادی نیز ۴۰ کانون داریم که ۳۲ کانون فعال و هشت مورد نیز در حال فعال سازی است.

موحد تصریح کرد: ۳۳ گروه در اردوهای جهادی با ۱۲۱۹ نفر شرکت کرده‌اند که ۱۵ هزار و ۱۳۲ نفر ـ روز خدمت انجام داده‌اند.

وی در مورد اقداماتی همچون کمک به دانش‌آموزان نیازمند نیز گفت: در بحث موضوعات دیگر همچون مهر تحصیلی سهمیه ۳۴۱۲ نفر داشتیم که ۱۱۸۸ نفر نیز با مشارکت آستان بود ومجموعا این اقلام برای ۴۶۰۰ دانش آموز در قالب ۱۲ دستگاه خودرو بارگیری و به جامعه هدف ارسال و توزیع شد.