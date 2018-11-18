کشف ۱۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا امیری اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر اینکه عده ای از قاچاقچیان سودجو اقدام به خرید یک محموله سیگار قاچاق کرده و قصد انتقال آن را به استان های مرکزی کشور دارند، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، مسیر تردد و نوع خودروی حامل کالای قاچاق مشخص و تیمی عملیاتی به محور کامیاران –کرمانشاه اعزام شد

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه بیان کرد: پس از کنترل نامحسوس محور مذکور، در نهایت یک دستگاه خودرو تیبا که حامل سیگار قاچاق بود در محور رؤیت و با اقدامات عملیاتی نسبت به توقیف آن اقدام شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی ماموران از خودروی تیبا، ۱۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق فاقد مجوز در مارک های مختلف کشف شد، ادامه داد: طبق نظر کارشنایان، ارزش سیگارهای قاچاق کشف شده به حدود ۶۰ میلیون تومان می‌رسد.

امیری در پایان با اشاره به توقیف خودروی حامل سیگار قاچاق، از دستگیری یک متهم در این رابطه و معرفی وی به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.



آزمون کارآگاهی در کرمانشاه برگزار شد

محمدرضا امیری رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه اظهار داشت: این آزمون در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار و ۱۰۴ داوطلب در آن شرکت کردند.

وی افزود: شرکت کنندگان در این آزمون از کارکنان پلیس آگاهی مرکز استان و شهرستان های کرمانشاه بودند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه گفت: پذیرفته شدگان در این آزمون به مرحله بعدی راه پیدا می کنند و باید در آزمون های تخصصی مانند تست جسمانی، تیراندازی و ... قابلیت خود را به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: سرهنگ میکائیل قهرمان پور نماینده پلیس آگاهی ناجا و سرهنگ رضا امانی معاون هماهنگ کننده انتظامی استان نیز بر کار برگزاری آزمون نظارت داشتند.