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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

گروه داوری بخش مسابقه صحنه‌ای جشنواره تئاتر «الف» شکل گرفت

گروه داوری بخش مسابقه صحنه‌ای جشنواره تئاتر «الف» شکل گرفت

فرهاد آییش، کیومرث مرادی و هاکان یولاندر از سوئد داوری آثار بخش مسابقه صحنه‌ای جشنواره بین المللی تئاتر الف را عهده دار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، گروه داوری بخش مسابقه صحنه ای جشنواره بین المللی تئاتر الف با حضور فرهاد آییش، کیومرث مرادی و هاکان یولاندر از سوئد شکل گرفت.

فرهاد آییش بازیگر و کارگردان تئاتر ایران است که کارگردانی آثار متعددی همچون «چمدان»، «شام اول، شام آخر»، «کرگدن»، «پنجره ها»، «هفت شب با مهمانی ناخوانده» و بازی در نمایش‌های «هنر» زنده یاد داود رشیدی، «شب روی سنگفرش خیس» هادی مرزبان و «سقراط» حمیدرضا نعیمی را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.

کیومرث مرادی مدرس و کارگردان تئاتر ایران است که آثاری چون «افسون معبد سوخته»، «شکلک»، «خواب در فنجان خالی»، «رازها و دروغ ها»، «شهر بدون آسمان»، «سیمرغ»، «دیر راهبان»، «رویای نیمه شب پاییز» و «مرگ و شاعر» را به صحنه برده است.

ھاکان یولاندر از کشور سوئد نیز کارگردانی ده ھا فیلم و سریال از سال ٢٠٠٩ تا کنون را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. کارگردان تئاتر و اپرا، بازی در تئاترھای مختلف از سال ٢٠٠٠، بازی در فیلم و تلویزیون از سال ۲۰۱۰، صداپیشه بیش از ٦٠ کتاب صوتی، صداپیشه در تلویزیون سوئد، کانال ٤، رادیو svt سوئد و عضویت در اتحادیه تئاتر سوئد از دیگر فعالیت های یولاندر است.

جشنواره بین المللی تئاتر الف با دبیری نادر برهانی مرند و ریاست هومن بیگ نژاد از ۲۷ آبان تا ۴ آذر در شهر تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 4461590
آروین موذن زاده

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    نظرات

    • مهدی خزائن IR ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      شب روی سنگفرش خیس...مطمئن اید؟

      پاسخ سایت: بله در اجرای سال 77

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