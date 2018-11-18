به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، گروه داوری بخش مسابقه صحنه ای جشنواره بین المللی تئاتر الف با حضور فرهاد آییش، کیومرث مرادی و هاکان یولاندر از سوئد شکل گرفت.

فرهاد آییش بازیگر و کارگردان تئاتر ایران است که کارگردانی آثار متعددی همچون «چمدان»، «شام اول، شام آخر»، «کرگدن»، «پنجره ها»، «هفت شب با مهمانی ناخوانده» و بازی در نمایش‌های «هنر» زنده یاد داود رشیدی، «شب روی سنگفرش خیس» هادی مرزبان و «سقراط» حمیدرضا نعیمی را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.

کیومرث مرادی مدرس و کارگردان تئاتر ایران است که آثاری چون «افسون معبد سوخته»، «شکلک»، «خواب در فنجان خالی»، «رازها و دروغ ها»، «شهر بدون آسمان»، «سیمرغ»، «دیر راهبان»، «رویای نیمه شب پاییز» و «مرگ و شاعر» را به صحنه برده است.

ھاکان یولاندر از کشور سوئد نیز کارگردانی ده ھا فیلم و سریال از سال ٢٠٠٩ تا کنون را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. کارگردان تئاتر و اپرا، بازی در تئاترھای مختلف از سال ٢٠٠٠، بازی در فیلم و تلویزیون از سال ۲۰۱۰، صداپیشه بیش از ٦٠ کتاب صوتی، صداپیشه در تلویزیون سوئد، کانال ٤، رادیو svt سوئد و عضویت در اتحادیه تئاتر سوئد از دیگر فعالیت های یولاندر است.

جشنواره بین المللی تئاتر الف با دبیری نادر برهانی مرند و ریاست هومن بیگ نژاد از ۲۷ آبان تا ۴ آذر در شهر تبریز برگزار می شود.