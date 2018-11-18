اهدای ۱۸۲ هزار جلد کتاب به کانون های مساجد در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلم محمود علیخانی با اشاره به اجرای طرح حال خوش خواندن در کتابخانه های مساجد استان با بیان اینکه برای اجرای این طرح در استان از سوی ستادعالی مساجد کشور یکهزار و ۳۷۳عنوان کتاب در اختیار مازندران قرار گرفته، افزود: در چهل سالگی انقلاب ۱۸۲هزار و ۱۷۲جلد کتاب به کانون های مساجد دیار علویان اهدا می شود.

حجت الاسلام علیخانی با اشاره به اینکه این کتاب ها با محتوای قرآن و نهج البلاغه و کتاب های علمی، سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، کمک آموزشی و رمان ارسال شده، ادامه داد: این تعداد کتاب در هفته کتاب و در اسرع وقت در بین کتابخانه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان، توزیع می شود.

وی با بیان اینکه این طرح فردادوشنبه ۲۸آبان ماه جاری از کانون فرهنگی هنری شهدای مهدیه مزین به نام شهید مدافع حرم رحیم کابلی، مسجد مهدیه شهرستان بهشهر آغاز می شود، خاطرنشان شد: این طرح در شهرستان های استان با همراهی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرایی می شود.

حجت الاسلام علیخانی به فعالیت ۲۹۸کتابخانه مخزن دار و ۱۷۳کتابخانه باز در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اشاره کرد و یادآورشد: ۲۸۳کتابدار خواهر و برادر در سه شیفت صبح، ظهر و عصر به علاقه مندان به کتاب، خدمات کتابخوانی ارائه می کند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح کتابخوانی شنبه های هر هفته بعد از اقامه نماز مغرب و عشا به میزبانی چهل کانون فرهنگی هنری مساجد استان در دستور کار قرار دارد، گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد مازندران پیشتاز برگزاری مسابقات کتابخوانی در مناسبت های ملی و مذهبی هستند.