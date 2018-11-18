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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

رئیس دانشگاه پیام نور:

سند راهبردی دانشگاه پیام نور تدوین شد/ افزایش جذب دانشجو

سند راهبردی دانشگاه پیام نور تدوین شد/ افزایش جذب دانشجو

رئیس دانشگاه پیام نور از تدوین سند راهبردی این دانشگاه برای نخستین بار و نیز افزایش جذب دانشجو در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور،  محمدرضا زمانی از تدوین سند راهبردی دانشگاه پیام نور برای اولین بار خبر داد و افزود: دانشگاه پیام نور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد سند راهبردی مصوب بود که با همراهی صاحبنظران و اعضای هیات علمی این دانشگاه، توانستیم این سند را تدوین کنیم.

وی با اشاره به افزایش آمار ثبت نام دانشجویان در سال جاری افزود: بعد از چندین سال کاهش تعداد دانشجویان، با تدابیر اتخاذ شده، ارتقای کیفیت آموزشی به کارگیری فناوری های نوین الکترونیکی و همچنین تدوین بسته های مختلف حمایتی مالی جهت پرداخت شهریه، هم اکنون شاهد افزایش جذب دانشجو در این دانشگاه هستیم.

رئیس دانشگاه پیام نور، ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان را از مهم ترین برنامه ها و اولویت های دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه پیام نور به دنبال فراهم کردن بسترهای مطلوب برای ادامه تحصیل دانشجویان این دانشگاه است.

زمانی اصلاح هرم هیات علمی را نیز از دیگر برنامه های مهم دانشگاه عنوان کرد و افزود: فرایند ارتقای اساتید با دقت و سرعت بیشتری در اولویت برنامه های دانشگاه قرار گرفته به طوری که در طول یکسال اخیر ۱۱۸ نفر از اعضای علمی از مرتبه مربی به استادیاری، ۲۵ نفر از استادیاری به دانشیاری و ۲ نفر از دانشیاری به مرتبه استادی ارتقا یافته اند.

کد مطلب 4461613

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