به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش ۲۹ آبان ماه و با حضور متخصصین حوزه گردشگری و فارغالتحصیلان این رشته در ارس برگزار میشود.
معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد ارس در آیین امضاء تفاهمنامه برگزاری این همایش گفت: حمایت از جوانان خلاق و مبتکر بهعنوان یکی از رویکردهای اصلی این مجموعه است.
حبیب زمانی خاطرنشان کرد: شناساندن پتانسیلهای این منطقه با تأکید بر نگاه علمی و تخصصی به بخش گردشگری موردتوجه ما است.
علی فلسفی- رئیس موسسه آموزش علمی و کاربردی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان- نیز در ادامه این نشست گفت: این همایش باهدف ایجاد انگیزه وبالابردن اعتمادبهنفس بین دانشآموختگان، شکوفایی استعدادهای اجرایی و نظری، شناخت فرصت هاو تهدیدهای گردشگری در ایران و منطق آزاد ارس، ایجاد فرصتهای اشتغال، کشف و پرورش مدیران و کارشناسان علمی آینده، تشکیل انجمنی برای دانشآموختگان صنعت گردشگری، شناخت نحوه درآمدزایی از صنعت گردشگری، ارتقا فرهنگ جامعه مهمان وجامعه میزبان در گردشگری، آشنایی و ارتباط بادانش آموختگان و فعالان صنعت گردشگری و ایجاد وحدت رویه ویک دلی برگزار میشود.
مهدی اشرفیان – دبیر این همایش نیز با اشاره به نگاه تخصصی در برگزاری این رویداد فرهنگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رایزنیهایی در خصوص ارتباط با دیگر دانشگاهها در راستای جذب مقالات انجامشده است.
وی، با اشاره به محورهای همایش دانشآموختگان و فعالان صنعت گردشگری گفت: دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با گردشگری میتوانند مقالات خود را در محورهای گردشگری و فرهنگ، اقتصاد گردشگری، گردشگری و توسعه پایدار
، گردشگری و مناطق آزاد، گردشگری بینالملل، گردشگری الکترونیک مقالات آزاد گردشگری را تا ۱۹ آذرماه با ارتباط از طریق پست الکترونیک sanaategardeshgari@gmail.com ارسال کنند.
اشرفیان ادامه داد: در این همایش جوایز ویژهای به بهترین شعار گردشگری، بهترین موزیک ویدیو درباره استان (حداکثر زمان ۳ دقیقه)، بهترین مقاله در هر محور، بهترین اپلیکیشن گردشگری، سه نفر دانشآموخته نمونه گردشگری با نظر استادان، برترین آژانس یا باشگاه طبیعتگردی، سه نفر برترین راهنما بهترین بسته سفر با رویکرد جذب گردش به استان و استادان نمونه ارائه میشود و نشان افتخار همایش به طبیعت یار نمونه(کوهنورد، راهنما، طبیعت گرد، مسافر) اعطا خواهد شد.
دبیر همایش دانشآموختگان و فعالان صنعت گردشگری همچنین از ارائه لوح یا مدرک ترجمهشده با مدتزمان حضور به شرکتکنندگان در همایش خبر داد.
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