مسئولان فراجناحی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون احمدی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه استانداران سابق و جدید زنجان با تاکید بر اینکه مسئولان باید در برهه کنونی، فراجناحی عمل کنند، افزود: بی‌تردید مردم استان از استاندار جدید انتظاراتی دارند که باید این انتظارات برآورده شود و در برهه کنونی انتظار داریم استاندار جدید زنجان همه تلاش خود را صرف حل معضلات اقتصادی استان کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از خصوصیات بارز استاندار سابق زنجان در مدت زمان حضورش در استان زنجان، ایجاد آرامش نسبی در استان بود آن هم با وجود اینکه زنجان یک استان سیاسی است، ادامه داد: همه این تلاش‌ها که لازمه رسیدن به توسعه است، قابل تقدیر است. در این بین نباید از تلاش‌های نماینده ولی‌فقیه در استان برای کمک به ایجاد این آرامش غافل بود.

احمدی با بیان اینکه امروز کشور و به تبع آن استان زنجان با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه بوده و می‌طلبد که استاندار جدید زنجان، حل این معضلات را در اولویت برنامه‌های خود به‌عنوان یک مطالبه جدی از سوی مردم قلمداد کند، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت استان در طول دو سال گذشته، پرهیز از افراطی‌گری‌های سیاسی بود که امیدواریم این انتظار در دوران استاندار جدید نیز برآورده شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تفاوت در نگرش‌های سیاسی نباید منجر به رکود در کارها شده و مطالبات مردم به فراموشی سپرده شود، اظهار کرد: تاکید ما بر استفاده از نیروهای بومی است، هر چند معتقدیم نیروهای غیربومی توانمندی هم در استان داریم اما اولویت ما برای حل مشکلات مردم به‌ویژه قشر کارگر باعث شده که گزینه بومی را بیشتر مدنظر داشته باشیم.

احمدی با بیان اینکه یکی دیگر تاکیدات ما برای مدیریت جدید استان، استقرار در زنجان است، گفت: با صحبت‌های صورت گرفته، این اطمینان را به دست آوردیم که استاندار جدید زنجان قرار است در زنجان استقرار یابد.