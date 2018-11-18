به گزارش خبرنگار مهر، محمود قاسمی ظهر یکشنبه در نشست با نمایندگان کارگروه برنامه عملیاتی شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان اظهار داشت: حذف مشق شب برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی شاید مهم‌ترین تحول برای این دوره حساس باشد که در سال جاری تمامی شهرستان ها و مناطق ملزم به اجرای آن خواهند بود.

وی با بیان اینکه یکی از بندهای برنامه ششم توسعه سند تحول بنیادین است و آموزش و پرورش برای رسیدن به چشم انداز تعیین شده مکلف به اجرای آن است اظهار داشت: طرح وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر حذف مشق شب پایه‌های اول تا سوم دوره ابتدایی در راستای برخی از اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و اسناد بالادستی آن است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: تکلیف باید مهارت محور و هدفمند باشد ضمن اینکه لازم است نگرش خانواده‌ها را نسبت به تست و آزمون تغییر دهیم.

قاسمی با اشاره به اینکه متاسفانه ما فرصت بچه بودن و کودکی کردن را از بچه‌های خود گرفته ایم، خاطرنشان کرد: حذف مشق شب، تکالیف بی‌هدف و پیک نوروزی در همین راستا است.

این مقام مسئول افزود: در سیاست جدید آموزش‌وپرورش، به‌جای نوشتن مشق شب، فعالیت‌هایی به دانش آموزان تکلیف می‌شود که در آن، علم‌آموزی، اندیشه ورزی، تحقیق و تعامل بیشتر دانش‌آموز با اعضای خانواده، مورد تأکید قرارگرفته است.

وی حذف کتاب‌ها و جزوات کمک‌درسی، کلاس‌ها و آزمون‌های چهار گزینه ای مدارس را نیز از دیگر پیگیری های آموزش و پرورش استان بیان کرد و یادآورد شد: حذف این رقابت ها که دغدغه نمره را برای دانش آموزان به جای یادگیری موثر ایفا می کرد آثار مخربی بر روحیه این دانش آموزان داشت.

قاسمی با اشاره به اینکه دانش آموزان را نباید با یک آزمون سنجید افزود: آزمون های مدارس خاص در دوره ابتدایی از هر نظر دارای اشکال بود و دانش آموزی که شش سال تحصیلی را با شیوه توصیفی آموزش دیده نباید با یک آزمون چهار گزینه ای که بدترین نوع آزمون است سنجید.

وی با بیان اینکه ورود موسسات آموزشی علمی آزاد بدون مجوز و هماهنگی به مدارس ابتدایی خط قرمز آموزش و پرورش استان است تصریح کرد: دانش آموزان باید در این سن به جای تست زنی، افزایش اضطراب و استرس، مهارت های اجتماعی را بیاموزند.

قاسمی با اشاره به اینکه چنانچه این موارد در مدرسه مشاهده شود مدیر مدرسه بازخواست می شود ادامه داد: هیچ آزمونی نباید در سه سال اول ابتدایی برگزار شود و مشق شب هم در مدارسی که مشمول طرح می باشد، باید حذف شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در سال جاری تمام توجه خود را به آموزش ابتدایی به عنوان حساس ترین دوره تحصیلی معطوف کرده است ابراز داشت: طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان در استان دستاوردهای خوبی داشته است و در سال جاری این طرح با نگاه ویژه به دوره ابتدایی اجرا می شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه برنامه های متنوعی برای کیفیت بخشی آموزش دانش آموزان دوره ابتدایی استان در دستور کار است، افزود: این برنامه ها با رویکرد آموزشی و تربیتی دانش آموزان برگزار می شود.

قاسمی همچنین تحقق سند تحول بنیادین، آشنایی با روشهای نوین تدریس، دانش افزایی معلمان، انتقال تجارب و همسو سازی معلمان با آخرین تغییرات کتب درسی را از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه های آموزشی برشمرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه بیش از ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ دانش آموز در دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان تحصیل می کنند که از این تعداد بیش از ۶۵ هزار و ۱۰۰ دانش آموز در ابتدایی دوره اول و بیش از ۵۸ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در ابتدایی دوره دوم تحصیل می کنند.

وی با اشاره به پوشش تحصیلی حداکثری در دوره ابتدایی اظهار داشت: آموزش و پرورش استان از لحاظ پوشش تحصیلی با آمار ۹۹.۲۶ درصد بالاتر از میانگین کشور است و نسبت به سال گذشته خود این نهاد نیز رشد حاصل شده است.