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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

با حضور ورزشکاران ۳۱ استان در لرستان؛

المپیاد ورزشی وزنه‌برداری یادواره شهید نورخدا موسوی برگزار می‌شود

المپیاد ورزشی وزنه‌برداری یادواره شهید نورخدا موسوی برگزار می‌شود

خرم‌آباد- رئیس هیئت وزنه‌برداری لرستان از برگزاری المپیاد ورزشی رشته وزنه‌برداری یادواره شهید «سید نور خدا موسوی» برگزار به میزبانی خرم‌آباد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شاهرخی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در رشته وزنه برداری از یکم تا ششم آذرماه در خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات با حضور تیم هایی از ۳۱ استان کشور برگزار می شود، تصریح کرد: تعداد ۴۵۰ نفر ورزشکار و عوامل اجرایی در این مسابقات حضور دارند.

رئیس هیئت وزنه برداری لرستان خاطرنشان کرد: این مسابقات با هدف پیدا کردن و شکوفایی استعدادهای برتر در رشته وزنه برداری برگزار می شود.

شاهرخی با اشاره به اینکه تیم لرستان نیز با ترکیب کامل در این مسابقات حضور می یابد، افزود: از همشهری ها دعوت می کنیم برای تشویق ورزشکاران به سالن شهید «چاغروند» مجموعه ورزشی تختی بیایند و از تماشای مسابقات نیز لذت ببرند.

وی یادآور شد: این مسابقات در ۱۰ وزن و طی صبح و عصر پیگیری می شود.

کد مطلب 4461717

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