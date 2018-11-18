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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

در پایان ثبت نام انتخابات فدراسیون قایقرانی ؛

نام یک رئیس بیمارستان برای ریاست فدراسیون/ نام ۱۰ کاندیدا ثبت شد

نام یک رئیس بیمارستان برای ریاست فدراسیون/ نام ۱۰ کاندیدا ثبت شد

آخرین روز ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون قایقرانی با ثبت نام ۱۰کاندیدا به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر ، در آخرین روز ثبت نام ریاست فدراسیون قایقرانی پنج کاندیدای دیگر برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون ثبت ‌نام کردند.

دکتر محمد بابایی مدیر کل اسبق ورزش و جوانان استان گیلان ، دکتر سید رضا میر ابوطالبی رئیس اسبق کمیته پزشکی بیش از ٢٠ فدراسیون ، ناصر طالبی مربی تیم های ملی در دهه ۶٠ و ٧٠ و دبیر دهه ٧٠ و نائب رئیس اسبق فدراسیون ، دکتر سعید کاظمی عضو هیات رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی و رئیس بیمارستان رسول اکرم (ص) و محسن میلاد پیشکسوت قایقرانی و رئیس سابق کمیته آبهای آرام فدراسیون نفراتی هستند که امروز برای تصدی میز ریاست فدراسیون ثبت نام کردند.

پیش از این هم امیر شقاقی و ابراهیمی نیا نواب رئیس فدراسیون قایقرانی، علیرضا سهرابیان، رضا گل محمدی و یحیی یحیائی برای ریاست فدراسیون ثبت نام کرده بودند.
به این ترتیب پرونده ثبت نام از کاندیداهای حضور در انتخابات فدراسیون قایقرانی که از ۱۳ آبان شروع تا امروز ۲۷  با ثبت نام ۱۰نفر به پایان رسید.

کد مطلب 4461737

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