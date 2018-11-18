امیدوارم تا آوریل ۲۰۱۹ با طالبان به صلح برسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از رسانه های افغانستانی گزارش داده که «زلمای خلیل زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، امروز یکشنبه ابراز امیدواری کرده تا قبل از ۲۰ آوریل سال آینده، مذاکرات صلح در افغانستان به نتیجه برسد.
به نوشته این رسانه غربی، خلیل زاد که اکنون در افغانستان بوده و برای صلح میان دولت این کشور، طالبان و آمریکا تلاش می کند برای رسیدن به صلح تا آوریل سال آینده ابراز امیدواری کرده است.
وی همچنین به خبرنگاران گفته است که نسبت به حصول توافق صلح بسیار خوشبین است.
از سوی دیگر یک منبع نزدیک به گروه طالبان اعلام کرده که مقامهای آمریکایی و نمایندگان طالبان به توافقاتی در مورد صلح افغانستان دست یافتهاند و این توافقات تا ۶ ماه آینده نهایی خواهد شد.
«زلمای خلیلزاد» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان به تازگی با شماری از نمایندگان گروه طالبان در قطر دیدار کرده است.
بر اساس برخی از گزارشها، در این دیدار، «ملا یعقوب» پسر «ملا عمر» رهبر پیشین گروه طالبان، «ملا فضلی» و «ملا نورالله نوری» و شمار دیگری از چهرههای سرشناس گروه طالبان حضور داشتند.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، رهایی زندانیان و حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه آمریکا، مسائلی بودند که در این دیدار مطرح شده است.
خلیلزاد و نمایندگان طالبان پس از این دیدار اعلام کردند که به نتایج این مذاکرات خوشبین هستند.
در همین حال «حاجی دین محمد» معاون شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با برخی از رسانههای این کشور گفت که احتمال دارد خلیل زاد و نمایندگان طالبان بر سر مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان به توافقاتی رسیده باشند.
«حبیبه سرابی» معاون دیگر شورای عالی صلح افغانستان نیز ۳ روز قبل در نشستی در کابل گفت که روند صلح افغانستان از دست شورای عالی صلح خارج شده است.
«حاجی محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان نیز، تلاشهای مقامات آمریکایی در روند صلح افغانستان را یکجانبه خواند و گفت که خلیلزاد به تازگی با «ملا یعقوب» پسر «ملا عمر» رهبر پیشین طالبان در شهر «خاک افغان» واقع در ولایت «زابل» دیدار کرده است.
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