به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رضا باجولوند، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت این سازمان گفت: توزیع کارت ورود به جلسه ششمین مرحله آزمون های سراسری سنجش مهارت مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی و آزمون متقاضیان صنعت ساختمان، بخش های صنایع دستی، فرش و... در سال ۱۳۹۷ از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه، ۲۸ آبان آغاز و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، ۳۰ آبان ماه سال جاری ادامه می یابد.

وی با اعلام این خبر گفت: ششمین مرحله آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان، صنایع دستی، فرش و نان و غله و... و ششمین مرحله آزمون سراسری سنجش مهارت سال ۱۳۹۷پایان دوره کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی، روز جمعه دوم آذر ماه سال جاری برگزار می شود.

باجولوند گفت: ۳۹ هزار و ۳۶۲ نفر در ششمین مرحله آزمون سراسری سنجش مهارت مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی سال ۱۳۹۷ در یک هزار و ۵۸ استاندارد آموزشی ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۴ هزار و ۲ نفر مرد و ۱۵ هزار و ۳۶۰ نفر زن هستند و تمهیدات لازم برای شرکت این متقاضیان در آزمون فراهم شده است.

وی ادامه داد: ۱۴ هزار و ۶ نفر مرد در آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان در ۶۰ استاندارد آموزشی که در مورخ دوم آذرماه سال جاری برگزار می شود، ثبت نام کرده اند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در ادامه گفت: ۴ هزار و ۲۱۸ نفر در آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنایع دستی، فرش و نان و ...در ۱۲۶ استاندارد آموزشی که در دوم آذر ماه سال جاری برگزار می شود، ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۶۱۷ نفر مرد و ۳ هزار و ۶۰۱ نفر زن هستند.

وی افزود: مرحله کتبی ششمین مرحله آزمون سنجش مهارت سال ۱۳۹۷ در حوزه صنعت ساختمان، تفاهمنامه ها (صنایع دستی، فرش و نان و غله و... ) در ۱۸۶ استاندارد آموزشی و همچنین ششمین مرحله آزمون هماهنگ پایان دوره کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای دو بخش دولتی و خصوصی در سال جاری در یک هزار و ۵۸ استاندارد آموزشی به طور همزمان روز جمعه، دوم آذر ماه در سراسر کشور برگزار می شود.

باجولوند در خصوص مراحل اجرای آزمون های سنجش مهارت گفت: هر آزمون شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان بخش های صنعت ساختمان، تفاهمنامه ها (صنایع دستی، فرش و نان و غله و...) که قبلاً در موعد مقرر برای شرکت در آزمون های مذکور ثبت نام کرده اند، باید از بیست و هشتم تا سی ام آذر ماه با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده و یا با درج مشخصات فردی، کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: همچنین متقاضیان شرکت در ششمین مرحله آزمون سراسری سنجش مهارت در سال ۱۳۹۷ (کارآموزان بخش های دولتی و آموزشگاه های آزاد) که قبلاً برای شرکت در آزمون مورد نظر ثبت نام کرده اند، از بیست و هشتم تا سی ام آذر ماه سال جاری با مراجعه به سامانهhttp://azmoon.portaltvto.com و درج شناسه پرداخت و شماره پرونده و یا با درج مشخصات فردی می توانند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی ادارات سنجش استان ها برای شرکت در آزمون عملی باید به حوزه های تعیین شده مراجعه نمایند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد پاسخگویی آزمون سراسری سنجش مهارت گفت: درصورتی که متقاضیان با مشکلی مواجه شوند، می توانند با مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان محل سکونت خود تماس حاصل نمایند.