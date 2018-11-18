علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ارائه شده به اداره کل ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور اظهار داشت: بر اساس این آمار استان یزد در شش ماهه نخست سال جاری با کاهش ۱۷.۷ درصدی تلفات جادهای مواجه بوده است.
وی عنوان کرد: استان یزد رتبه دوم در زمینه میزان کاهش تلفات جادهای در کشور را به خود اختصاص داده است.
علیخانی، کسب این رتبه و کاهش تلفات جادهای را مرهون تلاشهای مجموعه کارکنان راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راه استان یزد دانست و افزود: به طور قطع اقداماتی که در حوزه راهداری و حمل و نقل جادهای انجام شده، در کسب این رتبه اثرگذار بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد بیان کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، نقاط حادثهخیز در محورهای استان شناسایی شده و در برخی از آنها اقدامات کوتاه مدت از جمله آشکارسازی محور انجام شده است.
علیخانی با اشاره به انجام اقدامات فیزیکی در برخی نقاط دیگر خاطرنشان کرد: علائم ایمنی مورد نیاز و خط کشی جادهها در این نقاط تکمیل شده و لکه گیری سطوح جادهها نیز در حال انجام است.
وی همچنین از استقرار مراکز معاینه فنی در مبادی خروجی استان به عنوان مبدأ بارگیری بار و مسافر خبر داد و اظهار داشت: احداث پارکینگها و توقفگاههای موقت برای استراحت رانندگان به منظور جلوگیری از بروز حادثه در پی خواب آلودگی آنها نیز در برخی موارد انجام شده و در مواردی نیز در حال انجام است.
علیخانی تصریح کرد: در مجموع در استان یزد ۱۵۳ نقطه حادثهخیز بر اساس نظر کمیتهای متشکل از شورای ترافیک استان یزد، پلیس راه، راهداری و حمل و نقل جادهای، راه و شهرسازی و استانداری شناسایی شده است.
وی افزود: ۵۳ نقطه از این تعداد در اولویت قرار گرفته و بیش از ۸۰ درصد آن عملیاتی شده و برای ۲۰ درصد دیگر نیز برنامه ریزی شده که باید در بلندمدت تامین اعتبار شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد تاکید کرد: در مجموع عمده فعالیتها در حوزه نقاط حادثه خیز محورهای استان یزد، یا تمام شده یا در دست انجام است.
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