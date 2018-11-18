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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۲

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد:

۱۵۳ نقطه حادثه‌خیز در یزد شناسایی شد/کاهش ۱۷ درصدی تلفات جاده‌ای

۱۵۳ نقطه حادثه‌خیز در یزد شناسایی شد/کاهش ۱۷ درصدی تلفات جاده‌ای

یزد ـ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد از شناسایی ۱۵۳ نقطه حادثه‌خیز در این استان خبر داد.

علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ارائه شده به اداره کل ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور اظهار داشت: بر اساس این آمار استان یزد در شش ماهه نخست سال جاری با کاهش ۱۷.۷ درصدی تلفات جاده‌ای مواجه بوده است.

وی عنوان کرد: استان یزد رتبه دوم در زمینه میزان کاهش تلفات جاده‌ای در کشور را به خود اختصاص داده است.

علیخانی، کسب این رتبه و کاهش تلفات جاده‌ای را مرهون تلاش‌های مجموعه کارکنان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه استان یزد دانست و افزود: به طور قطع اقداماتی که در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام شده، در کسب این رتبه اثرگذار بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، نقاط حادثه‌خیز در محورهای استان شناسایی شده و در برخی از آنها اقدامات کوتاه مدت از جمله آشکارسازی محور انجام شده است.

علیخانی با اشاره به انجام اقدامات فیزیکی در برخی نقاط دیگر خاطرنشان کرد: علائم ایمنی مورد نیاز و خط کشی جاده‌ها در این نقاط تکمیل شده و لکه گیری سطوح جاده‌ها نیز در حال انجام است.

وی همچنین از استقرار مراکز معاینه فنی در مبادی خروجی استان به عنوان مبدأ بارگیری بار و مسافر خبر داد و اظهار داشت: احداث پارکینگ‌ها و توقفگاه‌های موقت برای استراحت رانندگان به منظور جلوگیری از بروز حادثه در پی خواب آلودگی آنها نیز در برخی موارد انجام شده و در مواردی نیز در حال انجام است.

علیخانی تصریح کرد: در مجموع در استان یزد ۱۵۳ نقطه حادثه‌خیز بر اساس نظر کمیته‌ای متشکل از شورای ترافیک استان یزد،  پلیس راه، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، راه و شهرسازی و استانداری شناسایی شده است.

وی افزود: ۵۳ نقطه از این تعداد در اولویت قرار گرفته و بیش از ۸۰ درصد آن عملیاتی شده و برای ۲۰ درصد دیگر نیز برنامه ریزی شده که باید در بلندمدت تامین اعتبار شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد تاکید کرد: در مجموع عمده فعالیت‌ها در حوزه نقاط حادثه خیز محورهای استان یزد، یا تمام شده یا در دست انجام است.

کد مطلب 4461753

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