هشتمین دوره‌ کارناوال مونودرام دانشجویان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره‌ کارناوال دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با عنوان کارناوال مونودرام «دوزخ» از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ آبان ماه در «عمارت روبرو» واقع در ضلع شمال شرقی چهارراه ولیعصر برگزار خواهد شد.

در این کارناوال ۹ گروه اجرایی حضور خواهند یافت و اجراها محصول کارگاه نمایشنامه نویسی دانشجویان ادبیات نمایشی دانشگاه تهران است که مونودرام‌های خود را در هر روز ۲ نوبت به اجرا خواهند رساند. زمان هر اجرا بیست دقیقه خواهد بود و ورود برای عموم‌ آزاد است.

دوره‌ی جدید کارناوال همچون دوره‌های پیشین آن زیر نظر نغمه ثمینی استاد نمایشنامه نویسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و تأکید این کارناوال بر متن و نمایشنامه نویسی است.