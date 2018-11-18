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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۴۵

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

۱۴ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان زیر کشت رفته اند

۱۴ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان زیر کشت رفته اند

یاسوج- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون ۱۴ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان زیر کشت رفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی راستین نسب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: محصولات زراعی در ۹ هزار هکتار زمین دیم و پنج هزار هکتار زمین آبی کشت شده است.

وی با بیان اینکه۲۷۰  هزار هکتار زمین کشاورزی در استان وجود دارد، افزود: در سال زراعی گذشته ۸۷۰ هکتار زمین زیر کشت محصول کلزا رفت.

راستین نسب تصریح کرد: پیش بینی می‌شود در سال جاری این میزان به دوهزار و ۵۰۰ هکتار افزایش یابد.

وی افزود: در این راستا تاکنون هفت تن بذر کلزا بین کشاورزان این استان توزیع شده و پنج تن بذر نیز از خارج از استان تامین شده و در حال انتقال به استان است.

راستین نسب همچنین میزان توزیع کود ازته بین کشاورزان را بیش از ۱۰ هزار تن عنوان کرد.

کد مطلب 4461810

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