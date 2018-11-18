عدالت فرهنگی زمینه ساز کاهش بروز آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه مهدیان پور پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه کتاب به مناسبت هفته ملی کتابخوانی در اراک، اظهار داشت: قطعا گسترش کتاب و کتابخوانی نقش بی بدیلی در ارتقای اجتماعی و فرهنگی جامعه و به دنبال آن کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

مشاور معاون توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: در حقیقت کتابخانه های عمومی به نوعی یک قرارگاه فرهنگی هستند که می توانند نقش اثرگذاری در راستای اهداف و برنامه های فرهنگی جامعه ایفا کنند.

مهدیان پور بیان کرد: در همین راستای نهاد کتابخانه های عمومی کشور برمبنای دستور وزارت کشور مبنی بر گسترش فعالیت های این نهاد در شهرهای بیشتر در معرض آسیب اجتماعی، این مهم را با جدیت دنبال می کند.

مشاور معاون توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور خاطرنشان ساخت: برمبنای برنامه ریزی های صورت گرفته، عدالت فرهنگی باید برای همه اقشار جامعه برقرار شود و این برنامه با اجرای طرح های «با هم بخوانیم» و «جهاد خواندن» در حال عملیاتی شدن است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کتابداران با امکانات محدودی که دارند در تلاش هستند برنامه‌های متنوع فرهنگی را اجرا کرده و کتابخوانی را بیش از پیش نهادینه کنند.

مشاور معاون توسعه کتابخانه‌های عمومی ادامه داد: ضریب نفوذ فرهنگی در لایه‌های اجتماعی بایستی با برنامه ریزی تقویت گردد و نهادهای فرهنگی همچون کتابخانه ها در این زمینه اثرگذار هستند.