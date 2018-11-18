آغاز حملات سنگین ارتش سوریه به مواضع تروریستها در حومه ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی سوری عالی رتبه به اسپوتنیک روسیه اعلام کرد: ارتش سوریه از صبح شنبه شروع به گلوله باران توپخانه ای و حملات موشکی شدید و دقیق به مواضع تروریستها در برخی روستاها و شهرک های در حومه ادلب کرده است که از جمله این مناطق می توان به جرجناز، التمانعه، سکیک و الویبده در شرق ادلب اشاره کرد.

این منبع بیان کرد: این عملیات در راستای بانک اهدافی که نزد ارتش سوریه است و شامل مواضعی که قبلا مشخص شده اند از جمله انبارهای سلاح و مهمات گروههای تروریستی است.

این در حالی است که قبلا یک منبع نظامی سوری اعلام کرده بود که ارتش سوریه یورش تروریستهای حزب الترکستانی را از مناطق تحت کنترل آنها در شهرک السرمانیه به مواضع ارتش در منطقه میان سهل الغاب و حومه شمالی لاذقیه صورت گرفت را دفع کرد.