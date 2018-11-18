به تایید صلاحیت شهردار منتخب خوش بین هستیم

محسن هاشمی در حاشیه علنی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند انتخاب سرپرست گفت: پس از جلسه هم اندیشی صبح امروز، آقای افشانی نامه ای به من ارسال کردند که در آن اعلام کرده بودند آماده هستند مسئولیت خود در شهرداری را واگذار کنند. بنابراین قانونا مسئولیت حضور ایشان به گردن شورای شهر بود.

وی افزود: در تماس تلفنی که با وزارت کشور داشتم درخواست کردم در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کنند که اعلام شد در حال آماده کردن بخشنامه دومی پیروبخشنامه ای که به استانداران ارسال کرده هستند. حدود ساعت ۱:۳۰ این بخشنامه به دفتر من ارسال شد و پس از آن درخواست جلسه ویژه برای انتخاب سرپرست را در هیئت رئیسه مطرح کردم.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه خود شهردار تهران اصرار داشتند سرپرست انتخاب شود و با توجه به بخشنامه وزارت کشور که با بخشنامه سازمان بازرسی که همان زمان ۱۵ آذر را اعلام کرده بود در تناقض بود با این وجود جلسه برای انتخاب سرپرست برگزار شد.

وی تصریح کرد: کارکنان شهرداری می توانستند به عنوان سرپرست انتخاب شوند که در گزینه ها پورسیدآقایی، معزی و اشرفی مطرح بودند که در نهایت تصمیم بر این شد به خاطر آنکه تغییر مدیریت کمتری در شهرداری رخ دهد شخص آقای حناچی خود به عنوان سرپرست انتخاب شود.

محسن هاشمی گفت: بر اساس قانون سرپرست می تواند سه ماه به عنوان سرپرست فعالیت کند.

وی در پاسخ به رسانه ها در خصوص اینکه آخرین وضعیت صدور حکم حناچی از سوی وزارت کشور و رویکرد شورا در صورت رد صلاحیت وی گفت: اطلاعات شما نسبت به من بیشتر است. ما خانواده خوشبینی هستیم بنابراین بر اساس همین خوشبینی امیدواریم که حکم شهردار منتخب به زودی صادر شود.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: حکم سرپرست به امضای رئیس شورا صادر می‌شود و هم اکنون این حکم را امضا خواهم کرد.

وی همچنین در انتهای جلسه امروز با تشکر از زحمات و فعالیت های افشانی در مدتی که به عنوان شهردار فعالیت کرد گفت: پروژه های عمرانی زیادی در این مدت به بهره برداری رسید و کارنامه آقای افشانی کارنامه مشعشعی برجا گذاشت که متاسفانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان فرصت ادامه حضور ایشان را از ما گرفت.