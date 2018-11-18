باند کلاهبرداری هرمی در چالوس متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی تصریح کرد: نقش و تأثیر منفی کلاهبرداری از طریق شبکه‌ های هرمی بر امنیت جامعه وقتی برجسته‌ تر می‌شود که بدانیم فعالیت این شرکت‌ ها علاوه بر ایجاد آسیب به اقتصاد و چرخه‌ کار و تولید به نظام خانواده نیز لطمات جبران‌ ناپذیری را وارد می کند.

مفخمی شهرستانی در ادامه از انهدام باند کلاهبرداری شرکت های هرمی در شهرستان چالوس خبر داد و اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت و عضو گیری یک شرکت هرمی در شهرستان چالوس، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی آن فرماندهی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، اعضای این شرکت هرمی که با وعده استخدام افراد در یکی از شرکت های هواپیمایی سوژه های مورد نظر را انتخاب و آنان را وادار به عضویت و عضوگیری برای این شرکت می کردند، شناسایی شدند.

وی خاطر نشان کرد: پس از هماهنگی های قضائی کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی چالوس با تشکیل تیم های عملیاتی 13 سرشاخه اصلی این شرکت هرمی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به این که برابر بررسی های به عمل آمده، متهمان تاکنون بالغ بر 3 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده اند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه با اشاره به این که، وعده‌ی سرمایه‌گذاری با دریافت سود بالا، مهمترین شگرد شرکت‌های هرمی است، از مردم خواست: از هرگونه فعالیت اقتصادی که متولیان آن ادعای درآمدی کلان به‌ ویژه در مدت زمان کوتاهی را دارند، دوری کرده و ضمن تامل در انجام معاملات وسوسه‌انگیز در صورت شناسایی افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند مراتب را به پلیس اطلاع دهند.