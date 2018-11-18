مالکیت مجموعه کاخ سرهنگ آباد تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مشهدی عصر یک شنبه در جلسه گرشگری و سفر در فرمانداری اردستان اظهار داشت: اردستان دارای ۶۸ اثر ملی و هشت محوطه ثبت شده است.

وی افزود: به منظور تعمیرات مسجد جامع زواره در سال‌۹۷ تخصیص ۸۰۰ میلیون ریالی و برای مسجد پامنار زواره اعتبار دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال دیده شده است.

سرپرست میراث فرهنگی اردستان با بیان اینکه موضوع مالکیت مجموعه کاخ سرهنگ آباد تعیین تکلیف نشده است، ابراز داشت: در صورت مشخص شدن مالکیت می توان از این مکان به عنوان اقامتگاه گردشگری استفاده کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون برای تعمیرات پشت بام کاخ سرهنگ آباد سه میلیارد ریال هزینه شده است، بیان داشت: برای حفاظت از این اثر تاریخی مقرر شده تا دوربین هایی در این مکان نصب شود.

۴۰۰ میلیون ریال برای خانه تاریخی ارباب حسین مهاباد در نظر گرفته شد

مشهدی افزود: اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال برای خانه تاریخی ارباب حسین مهاباد در نظر گرفته شده که از هفته آینده مرمت بخشی از این اثر آغاز خواهد شد.

وی همچنین بیان داشت: برای مرمت کاخ امیر آباد هزینه زیادی موردنیاز است که در صورت آمادگی سرمایه گذار این اداره همکاری لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

سرپرست میراث فرهنگی اردستان افزود: پیشنهاد ایجاد پایگاه میراث فرهنگی برای شهر مهاباد توسط میراث فرهنگی شهرستان به استان انجام شده که هنوز موافقتی انجام نشده است.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در حوزه صنایع دستی گفت: تا کنون ۲۷۱ نفر هنرمند اردستانی توانسته اند کارت شناسایی دریافت کنند که این افراد در ۱۲ حوزه و ۵۲ رشته فعالیت دارند.

۱۳ کارگاه صنایع دستی فعال در اردستان وجود دارد

مشهدی افزود: تعداد۱۳ کارگاه صنایع دستی فعال در شهرستان اردستان وجود دارد که در زمینه های مختلفی همچون خراطی، مینا کاری، نگارگری، نقاشی روی سفال و ترمه دوزی فعالیت دارند.

سرپرست میراث فرهنگی با اشاره به وجود ۱۳ مرکز پذیرایی و ۵ مورد اقامتگاه در قالب بوم گردی خوش نشین شهرستان افزود: تا کنون۲۵ نفر در حوزه اقامتگاه های بوم گردی موافقت اصولی دریافت کرده اند.

لزوم توجه به ایجاد بازارچه صنایع دستی در اردستان

فرماندار اردستان در ادامه جلسه اظهار داشت: اردستان نیازمند بازارچه صنایع دستی است تا شهرستان در کشور بیشتر شناخته شود و آثار تاریخی هم از مهجوریت خارج شود.

حمید رضا تاملی گفت: جلسه ای با حضور افرادی که موافقت اصولی در حوزه گردشگری دریافت کردند مورد نیاز است تا با دعوت از سرمایه گذار مشکلات آنان را برطرف کنیم.

وی افزود: برای کاوش و مجوز معادن از میراث فرهنگی استعلامی انجام نمی شود که این خود ضربه بزرگی را به بخشهایی می زند که دارای ظرفیت گردشگری است.