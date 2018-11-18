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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۵۴

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان:

انجام ۴۰۰۰ بازدید از تاسیسات گردشگری/ ۲۱ واحد گردشگری تعلیق شدند

انجام ۴۰۰۰ بازدید از تاسیسات گردشگری/ ۲۱ واحد گردشگری تعلیق شدند

کرمان - مدیر کل میراث فرهنگی کرمان از انجام چهار هزار مورد بازدید از تاسیسات گردشگری این استان در شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این ۲۱ واحد گردشگری تا اطلاع ثانویه تعلیق شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، غلامرضا فرخی با بیان اینکه بازرسان اداره نظارت معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان به صورت شبانه روز در تمامی ایام سال بر نحوه فعالیت تاسیسات گردشگری نظارت دارند، اظهار کرد: خوشبختانه با افزایش تعداد بازدیدها، میزان شکایات دریافتی از تاسیسات مذکور بسیار کاهش یافته است.

وی با اشاره به نتایج بازدیدهای صورت گرفته از تاسیسات گردشگری استان کرمان درشش ماهه نخست سالجاری، عنوان کرد: در این مدت سه واحد بوم گردی تعطیل و ۲۱ واحد گردشگری تا اطلاع ثانویه تعلیق شده اند.

فرخی با تاکید بر اینکه تاسیسات گردشگری استان کرمان در مدت یاد شده ۲۱ اخطار و تذکر دریافت کرده اند، تصریح کرد: در ماه های پایانی سال جاری، میزان بازرسی از اماکن تحت نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان افزایش خواهد یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر استان کرمان دارای ۳۴ هتل، ۳۲ مهمانپذیر، ۱۴۰ دفتر خدمات مسافرتی، ۳۰۰ واحد بوم گردی، ۱۶۷ واحد پذیرایی و بین راهی، سه پانسیون و ۳۱ خانه مسافر است.

کد مطلب 4461907

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