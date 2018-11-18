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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۰۹

ترامپ: نوار صوتی قتل «خاشقجی» مملو از ضجه‌های اوست

ترامپ: نوار صوتی قتل «خاشقجی» مملو از ضجه‌های اوست

رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای درباره قتل فجیع «جمال خاشقجی» به موضع گیری پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد: نوار صوتی مرتبط با قتل خاشقجی را در اختیار داریم؛ اما نمی خواهم به آن گوش بدهم. البته دلیلی هم ندارد که به آن گوش بدهم؛ چرا که مملو از درد و رنج  وی حین قتل است.

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: ما یک فایل صوتی عذاب آور از قتل خاشقجی در اختیار داریم؛ اما نمی خواهم به آن گوش کنم چرا که یک فایل وحشتناک و آزار دهنده است. نمی دانم که ولیعهد عربستان دروغ گفته است. احدی نمی داند.

ترامپ در ادامه افزود: بعضی از نزدیکان محمد بن سلمان احتمالا در قتل خاشقجی دست داشته اند.

وی سپس مدعی شد: ولیعهد سعودی تا کنون بارها به من گفته است که در این حادثه دست نداشته است. او آخرین بار چند روز پیش هم به من این چنین گفته بود.

کد مطلب 4461911

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