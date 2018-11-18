اعزام تیمی از وزارت کار برای رسیدگی به مشکلات کارگران هفت تپه

کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام تیمی از وزارت کار به استان خوزستان برای رسیدگی به وضعیت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد گفت: با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز به اتفاق نمایندگان چند دستگاه اجرایی به استان خوزستان آمدیم تا سلسله جلساتی با مسئولان استانی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای حل و فصل مشکلات کارگران دو شرکت دارای مشکل در این استان داشته باشیم.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار افزود: این تیم به سرپرستی مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار متشکل از نمایندگان وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خصوصی سازی کشور برای بررسی و رسیدگی به مشکلات کارگران و کارکنان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد خوزستان اعزام شدند.

وی درباره مشکلات این دو شرکت گفت: مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مقداری پیچیده است و مجموعه‌ای از عوامل را شامل می‌شود. این شرکت علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی، به زعم کارفرما با مازاد نیروی کار مواجه است و به همین دلیل حقوق و دستمزد کارگران به تعویق افتاده است.

یاوری ادامه داد: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در گذشته وابسته به مرکز گسترش صنایع و نوسازی ایران بوده اما از حدود دو سال گذشته که به بخش خصوصی واگذار شده، در فاصله هر چند ماه یکبار با مشکلات متعدد مواجه می‌شود.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرد: یکی دیگر از مأموریت‌های سفر به استان خوزستان بررسی مشکلات گروه ملی فولاد است.

وی با بیان اینکه مشکل نقدینگی برای تأمین مواد اولیه مهمترین چالش پیش روی گروه ملی فولاد است، گفت: ۷۰ درصد سهام این شرکت در اختیار بانک ملی قرار دارد و اگر این بانک همراهی کند با رفع مشکل نقدینگی امکان تأمین مواد اولیه برای این شرکت فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعتراضات صنفی کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه در شهرستان شوش استان خوزستان از حدود دو هفته گذشته به دلیل تعویق در پرداخت دستمزد آغاز شده است.