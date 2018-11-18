یمن محور گفتگوی جابری انصاری و دستیار دبیرکل سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، «رشید خالیکوف» دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور مشارکت های بشردوستانه و هیات همراه روز یکشنبه در مقر وزارت امور خارجه در تهران با «حسین جابری انصاری» دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار و در مورد وضعیت فاجعه آمیز انسانی در یمن گفت وگو کردند.

در این دیدار درباره همکاری های ایران و سازمان ملل متحد در حوزه های بشردوستانه، به ویژه در زمینه کمک به کشور های درگیر بحران در منطقه غرب آسیا و همچنین وضعیت فاجعه آمیز انسانی در یمن و نشست بین المللی آینده کمک های انسان دوستانه به این کشور گفت وگو و تبادل نظر شد.

گفت و گوها میان خالیکوف و انصاری چند روز پس از آن صورت می گیرد که ائتلاف متجاوز سعودی سرانجام تسلیم رشادت های ارتش و نیروهای مردمی در یمن شد و حملات خود برای اشغال بندر الحدیده در غرب این کشور را متوقف کرد. این حملات که ائتلاف سعودی از سپتامبر گذشته (مهرماه گذشته) آغاز کرد، دومین دور از حملات گسترده به الحدیده بود که با هدف وادار کردن انصارالله به پذیرش شروط تحمیلی ریاض و هم پیمانانش صورت گرفت.

عربستان 23 خردادماه گذشته نیز، نخستین دور از حملات خود به بندر الحدیده برای تصرف آن را آغاز کرد که این تلاش ها با مقاومت ارتش و کمیته های مردمی یمن به شکست انجامید و راه به جایی نبرد.

درگیری های یمن که عربستان از سال 2015 با حملات هوایی رسما دخالت خود را در آن آغاز کرد، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان بدترین بحران انسانی در سطح جهان اعلام شد، به گونه ای که 22 میلیون و 500 هزار نفر از کل جمعیت 29 میلیونی این کشور، نیازمند کمک رسانی فوری هستند