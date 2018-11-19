حسین قراباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، درپاسخ به این سئوال که برگزاری رویدادهای بین المللی در شناساندن همدان در جهان چقدر موثر است، گفت: برگزاری رویدادهای مختلف در سطوح داخلی و بین المللی می تواند تاثیرهای خاص خود را برای برگزارکنندگان آن داشته باشد.

وی بابیان اینکه رسیدن به اهداف تعیین شده در برگزاری برنامه ها به اراده برگزارکنندگان آن بستگی دارد، گفت: باید با مشخص کردن خواسته های خود از برگزاری این چنین برنامه هایی زمینه بهره برداری در حوزه های مختلف را مدنظر قرارداد.

فرصتی برای شناساندن ظرفیت های بسیار غنی سرمایه گذاری همدان

قراباغی بااشاره به برگزاری ۲ رویداد مهم «همدان۲۰۱۸» و انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی در نیمه نخست سال و میزبانی اجلاس جهانی گردشگری در نیمه دوم سال جاری؛ گفت: این دو رویداد به عنوان یک فرصت در شناساندن ظرفیت های بسیار غنی تاریخی، گردشگری و اقتصادی و سرمایه گذاری همدان برای فعالان این عرصه ها مدنظر بوده است.

وی بابیان اینکه مجموعه های مختلف دولتی و خصوصی در تلاش بودند تا از حضور تاثیر گذاران و نمایندگان ۷۰ کشور عضو در سازمان جهانی گردشگری به نحو مطلوب برای شناساندن ظرفیت های مختلف بهره ببرند، گفت: در شرایط مشابه اگر قصد و نیت انجام این کار را داشتیم قطعا مستلزم صرف وقت و هزینه های مالی بود اما این مهم با برگزاری این رویدادها در همدان تحقق یافت.

قراباغی در توضیح اینکه تلاش برای جذب سرمایه گذار با برگزاری رویدادهای بین المللی تا چه اندازه موفقیت آمیز است؟ نیز گفت: کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان در خلال برگزاری مراسم افتتاحیه و کارگاه های آموزشی ضمن دعوت از روسای شورا ها و شهرداران کلان شهرهای کشور، نسبت به برگزاری نشست های مشترک کاری در حوزه مدیرت شهری اقدام کرد و از سویی جلسه هایی با مهمانان خارجی رویداد داشت که منشاء یک سری تصمیم های بوده اما پاسخ قطعی به این سئوال منوط به ارزیابی نهایی و جمع بندی نقاط قوت و ضعف این رویداد است.

وی اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری درصدد است طی روزهای آینده نسبت به برگزاری جلسه مشترک کاری با عضو هیئت رئیسه و میزبان اجلاس، اداره کل امور اقتصاد و دارایی، میراث فرهنگی و مدیریت شهری اقدام کرده و یک ارزیابی کلی از دستآوردهای آن داشته باشد.

عملکرد نمایشگاه های بین المللی در روزهای برگزاری اجلاس جهانی گردشگری بسیار ضعیف بود وی با تاکید بر اینکه باید قبول کنیم برگزاری این ۲ رویداد و در روزهای آینده نیز میزبانی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان یک فرصت بسیار ارزشمند برای معرفی ظرفیت های همدان بوده و انعکاس خبری، رسانه ای و حضور تاثیرگذاران کشورهای مختلف در همدان به نوبه خود زمینه ساز یک سری مبادلات اقتصادی، سرمایه گذاری، فرهنگی و گردشگری در آینده خواهد بود، گفت: متاسفانه نقش شرکت نمایشگاه های بین المللی در روزهای برگزاری اجلاس جهانی گردشگری بسیار ضعیف بود.

وی عنوان کرد: مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی باید سطح نمایشگاه را به گونه ای تدارک می دیدند تا به عنوان ویترین گردشگری، اقتصادی و سرمایه گذاری برای بازدید مهمانان خارجی برنامه ریزی باشد ولی متاسفانه فقط در اندازه جشنواره اقوام و سوغات، برای بازدید شهروندان همدانی خلاصه شد.

قراباغی با تاکید بر اینکه باید قبول کنیم یک سری ضعف هایی دیگری هم در طول برگزاری رویداد های اخیر داشتیم که باید با تشکیل جلسه های مشترک نسبت به شناسایی آسیب های کار اقدام شود، گفت: باید در سال های آینده با وحدت رویه؛ برای برگزاری رویدادهای مشابه آمادگی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: همدان با توجه به دارا بودن زیر ساخت های لازم و نزدیکی به پایتخت، ظرفیت ان را دارد که به عنوان پایلوت برگزاری رویدادهای خاص داخلی و خارجی در کشور انتخاب شود.