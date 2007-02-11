پای دانشجویان به داوری جشنواره فیلم فجر باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، "اراده تجلی ملی" بخشی از جشنواره فیلم فجر است که با حضور سازمان ها، نهادها و تشکل های دولتی و غیر دولتی برگزار می شود. شرکت کنندگان با توجه به شاخصه ها و موضوعات محوری شان به داوری فیلم های شرکت کننده در جشنواره می پردازند. مجمع فیلم و عکس دانشجویان نیز در سال جاری به عنوان تشکلی غیر دولتی در این بخش از جشنواره حاضر شده است.

مجمع فیلم و عکس دانشجویان عنوان تشکلی غیر دولتی است که کانون های دانشجویی فیلم و عکس دانشگاه ها را تحت پوشش خود دارد. اسماعیل بابایی دبیر مجمع فیلم و عکس دانشجویان در گفتگو با مهر ضمن اشاره به اولین حضور تشکیلاتی دانشجویان در عرصه داوری آثار جشنواره فیلم فجر گفت: "مجمع فیلم و عکس دانشجویان مانند سایر تشکل های شرکت کننده در بخش اراده تجلی ملی جشنواره، آثار را با معیارهای خاص خود داوری و اراده و انگاره های دانشجویی را در داوری جشنواره فجر عرضه می کند.

وی ادامه داد: "دانشجو با نگاه خود به ارزیابی فیلم های جشنواره بیست و پنجم پرداخته است. نگاه دانشجوی فعال سینمایی، نگاهی نافذ، جستجوگر اندیشه های جدید، جسورانه و خواستار ایده های ناب در سینما است."

دبیر مجمع فیلم و عکس دانشجویان از تلاش این مجمع برای ایجاد کرسی دانشجویی در داوری اصلی جشنواره های فجر خبر داد و در این راه به جمع آوری کارنامه "رزومه" فعالیت های فعالان دانشجویی و اعضای سابق این مجمع اشاره کرد.

به گزارش مهر، مجمع فیلم و عکس دانشجویان بهترین های فیلم، فیلم نامه و کرگردان را از منظر خود معرفی می کند. 5 دانشجو به همراهی "کیومرث پور احمد" و "جواد طوسی" مجمع فیلم و عکس دانشجویان را در داوری جشنواره کمک می کنند.

اسماعیل بابایی از دانشگاه یزد، حسن زارعی از دانشگاه یزد، دانیال کیانی از دانشگاه گیلان، امیر راکعی از دانشگاه شیراز و عباس واحدی از دانشگاه شهید باهنر کرمان فعالان دانشجویی حاضر در بخش "اراده تجلی ملی" جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر هستند.