کشف ۱۲۰ میلیون تومان گردوی قاچاق/پنج میلیارد ارز قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان، عباس مسعودی اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان سروآباد حین کنترل خودروهای عبوری در محور سروآباد - سنندج یک خودروی وانت نیسان حامل بار گردو را توقیف کردند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: در بازرسی از خودروی مورد نظر بیش از دو تن و ۴۰۰ کیلوگرم گردوی قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این تعداد گردوی قاچاق را بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، ادامه داد: در همین راستا پرونده تشکیل و راننده خودرو به همراه کالای کشف شده تحویل مراجع ذیصلاح شد.

مسعودی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ماموران ایست و بازرسی شهرستان بانه حین کنترل خودروهای عبوری در محور "بانه - سقز" به یک پژو ۲۰۷ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی یادآور شد: در بازرسی انجام شده ۴۰ هزار دلار ارز قاچاق کشف شد که ارزش آن بر اساس نظر کارشناسان پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان در پایان با اشاره به دستگیری چهار متهم در این رابطه و تقدیر از همکاری خوب مردم با پلیس به شهروندان توصیه کرد: موارد مشکوک را هر چه سریع تر به پلیس اطلاع دهند.