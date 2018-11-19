جزییات کانال انتقال مالی ایران-اروپا/نفوذ آمریکا شکسته است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری جزیره قشم در حوزه نفت و انرژی با اشاره به اینکه صحبت کردن از معافیت های نفتی ایران ریسک بالایی دارد گفت: خیلی وقت است که منتظریم اروپایی ها در راستای حمایت از برجام و حفظ تعادل استراتژیک کاری انجام دهند. این در حالی است که کشورهایی نظیر چین، روسیه، هند، ژاپن و برزیل از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردارند.

وی با تاکید بر اینکه برآیند اوضاع بین المللی نشان می دهد یک دوره ای از تغییرات در حال آغاز است، تصریح کرد: در این دوره نفوذ ایالات متحده آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم در حالت اوج خود بود رو به افول است و نفوذ این کشور به شدت به چالش کشیده شده است. مشکل اصلی آمریکا در این حوزه ایران است و ما داریم در این حوزه هزینه می دهیم.

به گفته این مقام مسئول اروپایی ها در حال تلاش برای حمایت از این توافق هستند اما نفوذ آمریکایی ها زیاد است. این در حالی است که در ملاقات های خصوصی اروپایی ها تاکید می کنند که منافع اقتصادی اتحادیه اروپا به برجام گره خورده است.

زمانی نیا با بیان اینکه اروپایی ها تاکنون موفق چندانی در راستای کمک به ایران نداشته اند، اظهار داشت: قرار بود یک شبکه انتقال مالی (SPV) بین دو، سه بانک کوچک اروپایی که ارتباط کمتری با آمریکا دارند و چند بانک ایرانی ایجاد شود تا به وسیله این شبکه بتوانیم در وهله نخست اقلام غیرتحریمی را وارد کنیم و تا اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی که این شبکه توسعه می یابد اقلام تحریمی را نیز بتوانیم خریداری کنیم. قرار بود تا مقری برای تشکیل این مجموعه در نظر گرفته شود که احتمالا فرانسه به این منظور انتخاب شود.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره اظهارات و نوع نگاه جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا توضیح داد: اگر بولتون می توانست آنطور که می خواهد عمل کند قیمت بنزین در آمریکا که کالایی استراتژیک است مانع اقدامات وی شد. لازم به تاکید است که معافیت های خرید نفت ایران که از سوی آمریکا مطرح شد تصمیم این کشور نبود بلکه ایران آن را به آمریکا تحمیل کرد.

زمانی نیا با اعلام اینکه نمی توان در حوزه خرید، فروش، وضعیت بیمه ها، حمل و نقل و سایر مسائل مربوط به صادرات نفت عدد و رقمی را اعلام کرد، گفت: در حال حاضر جنگ جدی استراتژیکی بین تهران و واشنگتن شکل گرفته است به نحوی که هر گونه نشر اطلاعات از سوی ایران می تواند به ضرر کشور تمام شود.

وی درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان داشت: ما راهی جز مقاومت نداریم و به نظر می رسد مجموعه عملکرد دولت طی ۷، ۸ ماه گذشته بهتر از پیش بینی های انجام شده بود؛ این در حالی است که در نفت ما جلوتر از برنامه هستیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ما آماده مشکلات پیچیده تری هستیم، افزود: از نظر ما مساله هنوز تمام نشده، اما با تکیه بر ظرفیت های داخلی و تجارب خارجی این دوران را که سخت تر از دوران گذشته است پشت سر می گذاریم. درباره قشم نیز باید بگویم فرصت خوبی برای حضور بخش خصوصی های کوچک است خصوصا به منظور ذخیره سازی که تاکنون اندکی با تاخیر مواجه بوده است.