بهسازی محور گناوه - گچساران آغاز شد

صدرالله عبدالهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص نشست یکی از آبنماهای جاده گناوه به گچساران، نرسیده به پل بهمنیاری و خطر آفرین شدن جاده خوشبختانه شب گذشته کار ترمیم و بهسازی آن توسط زحمتکشان اداره راهداری شهرستان آغاز شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گناوه طی تماسی از محل تخریب جاده گفت: به محض اطلاع از موضوع فرماندار و معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان گناوه در محل حضور پیدا کردند.

عبدالهی در ادامه اضافه کرد: همچنین شخصا در محل حاضر و همراه با اکیپ راهداری با کلیه تجهیزات و ماشین آلات اداره متبوع کار بهسازی آبنمای تخریب شده را شروع کردند.

وی خاطرنشان کرد: از رانندگانی که قصد عبور از این مسیر را دارند توصیه می کنیم که با احتیاط رانندگی کنند و با اکیپ راهداری همکاری کنند.

عبدالهی بیان کرد: این محور بسیار حادثه خیز بوده و اختصاصی شرکت نفت بوده که سالانه شاهد وقوع حوادث رانندگی بسیار تلخی در این محور مهم جنوب کشور هستیم.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گناوه گفت: جا دارد که از پرسنل زحمتکش راهداری این اداره که از دیشب تا به حال در محل حضور دارند، تقدیر و تشکر کنم.