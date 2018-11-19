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۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی:

متاسفانه تیراژ چاپ کتاب درحال حاضر کم شده است

متاسفانه تیراژ چاپ کتاب درحال حاضر کم شده است

تبریز- سرپرست استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: عقب ماندگی در حوزه کتاب و کتابخوانی کم شده و متاسفانه کتب با تیراژ پایین چاپ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی صبح امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار گفت: متاسفانه کتابها با تیراژ کم منتشر می شود که دانشمندان و علمای این مقوله باید آسیب شناسی کنند که چرا کتاب کم منتشر و کمتر خوانده می شود و باید این عقب ماندگی ها بررسی شود.

وی افزود: با وجود رشد تکنولوژی اینترنت باید از این فرصت بهره گیری کنیم نه اینکه این موضوع باعث به حاشیه کشیده شدن کتاب و مطالعه شود و این گونه مراسم ها می تواند به توسعه کتاب و کتابخوانی منجر شود.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به راهکارهای رشد توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه یاد آور شد: باید تلاش مضاعفی از سوی مسئولین صورت گیرد تا عقب ماندگی ها در حوزه کتاب و کتابخوانی در استان مرتفع شود.

گفتنی است در پایان این مراسم از کتابدارهای نمونه و فعالین این حوزه تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 4462478

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