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۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۷

مدیر حج و زیارت استان یزد:

ودیعه‌گذاران حج تمتع یزد اطلاعات قبوض خود را در سامانه تکمیل کنند

ودیعه‌گذاران حج تمتع یزد اطلاعات قبوض خود را در سامانه تکمیل کنند

یزد ـ مدیر حج و زیارت استان یزد خواستار تکمیل اطلاعات دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع استان یزد در سامانه حج شد.

علی‌اصغر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر باا شاره به اجرای طرح ساماندهی اولویت‌های اعزام به حج تمتع، خواستار تکمیل اطلاعات دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع استان شد.

وی بیان کرد: به منظور ساماندهی اولویت‌ها، اطلاعات و ارتباطات، تمام دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع می توانند نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه حج به نشانی reserve.haj.ir اقدام کنند.

شریفی خاطرنشان کرد: تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع لازم است اطلاعات خود را در سامانه یاد شده تکمیل کنند.

مدیر حج و زیارت استان یزد تاکید کرد: دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج، اطلاعات شخصی خود را دراین سامانه تکمیل، اصلاح و به روز رسانی کنند تا ضمن ساماندهی کلی اولویت های باقیمانده برای تشرف، برقراری ارتباطات بعدی سازمان حج و زیارت با آنها، اطلاع رسانی نسبت به اولویت ها، برنامه های آموزشی و توجیهی و ثبت تغییرات بعدی احتمالی و ... امکان‌پذیر باشد.

کد مطلب 4462499

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