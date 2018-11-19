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۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

میزبانی «وقتی خیال در می زند» از رشید کاکاوند

میزبانی «وقتی خیال در می زند» از رشید کاکاوند

برنامه «وقتی خیال در می زند» که اختصاص به گفتگو با ادیبان، نویسندگان و هنرمندان دارد از رادیو فرهنگ پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «وقتی خیال در می زند» با هدف آشنا شدن شنوندگان با نحوه پیدایش یک اثر هنری در ذهن و خیال یک هنرمند در گروه کتاب رادیو فرهنگ تولید و پخش می شود.

علاقه مندان می توانند بخش دوم گفتگو با رشید کاکاوند شاعر و مجری برنامه های رادیو و تلویزیون را امشب ساعت ۲۲ از رادیو فرهنگ بشنوند.

فاطمه داوودیان کارشناس مجری «وقتی خیال در می زند» این هفته با رشید کاکاوند شاعر و مجری برنامه های رادیو و تلویزیون گفتگو خواهد کرد.

رشید کاکاوند متولد ۱۳۴۶ در نیشابور، شاعر، داستان‌نویس، ترانه‌سرا، پژوهشگر ادبیات، مجری رادیو و تلویزیون و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی است. از جمله برنامه‌هایی که او اجرای آنها را بر عهده داشته، می‌توان به برنامه «دو قدم مانده به صبح»، «رادیو هفت»، «صد برگ» و برنامه شبانگاهی رادیو پیام اشاره کرد. او سال ۱۳۷۶ به صورت اتفاقی وارد رادیو شد و سال ها در شیفت شب رادیو پیام گویندگی کرد. کاکاوند به تفأل حافظ و قصه گویی نیز معروف است.

«وقتی خیال در می زند» به تهیه کنندگی الهه بیات و کارشناس مجری فاطمه داوودیان روزهای یکشنبه ساعت ۲۲ به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو فرهنگ پخش می شود.

رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز بشنوید.

کد مطلب 4462621
آروین موذن زاده

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