اختصاص ۳۶ میلیارد ریال برای تکمیل جاده چم سرخ-حاضرمیل

شادمهر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بالای ۱۰ میلیارد تومان در حوزه راه ها به خصوص در بحث روکش آسفالت در شهرستان دهلران کار شده است.

وی افزود: اخیرا نیز دو مناقصه بسیار خوب برای تکمیل راه های بخش زرین آباد در سایت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

وی افزود: ۳۶ میلیارد ریال برای از توقف درآوردن پروژه چم سرخ -حاضر میل بعد سال ها و همچنین نزدیک به ۷ میلیارد ریال در مسیر تکمیل روکش آسفالت به سمت خربزان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: گرچه آسفالت روستاهای بعدی انجام گرفته است اما بعضی از روستاها مانند روستای گوراب آن شکلی که داشت از آن وضعیت بهتر شد.