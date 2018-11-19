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۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

رئیس مجمع نمایندگان ایلام خبر داد:

اختصاص ۳۶ میلیارد ریال برای تکمیل جاده چم سرخ-حاضرمیل

اختصاص ۳۶ میلیارد ریال برای تکمیل جاده چم سرخ-حاضرمیل

ایلام - رئیس مجمع نمایندگان ایلام از اختصاص ۳۶ میلیارد ریال برای تکمیل ساخت جاده چم سرخ-حاضرمیل واقع در بخش زرین آباد از توابع شهرستان دهلران خبر داد.

 شادمهر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بالای ۱۰ میلیارد تومان در حوزه راه ها به خصوص در بحث روکش آسفالت در شهرستان دهلران کار شده است.

وی افزود: اخیرا نیز دو مناقصه بسیار خوب برای تکمیل راه های بخش زرین آباد در سایت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

وی افزود: ۳۶ میلیارد ریال برای از توقف درآوردن پروژه چم سرخ -حاضر میل بعد سال ها و همچنین نزدیک به ۷ میلیارد ریال در مسیر تکمیل روکش آسفالت به سمت خربزان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: گرچه آسفالت روستاهای بعدی انجام گرفته است اما بعضی از روستاها مانند روستای گوراب آن شکلی که داشت از آن وضعیت بهتر شد.

کد مطلب 4462629

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