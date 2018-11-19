ماهانه ۴۲ هزار تن آرد یارانه ای در خراسان رضوی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان ظهردوشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان خراسان رضوی اظهارکرد: با اقداماتی که طی ماههای گذشته انجام شد گندم و آرد مورد نیاز استان به میزان کافی ذخیره سازی شده و مشکل و کمبودی از این جهت نداریم.

وی افزود: میزان مصرف آرد یارانه ای در خراسان رضوی به صورت میانگین ماهانه ۴۲ هزار تن بوده و ۴ هزار و ۵۰۰ نانوایی در شهرها و روستاهای این استان به مردم ارائه خدمت می کنند.

مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد:به منطور ارائه نان باکیفیت به مردم، کمیته ویژه ای با محوریت شرکت غله و خدمات بازرگانی استان هم فعال می شود که هر روز آرد نانوایی ها و گندم مورد نیاز کارخانجات را رصد می کند که نقصانی بین عرضه و تقاضا ایجادنشود.

رسولیان در ادامه گفت: از این پس واحدهای نانوای آزادپز و صنوف آرد بر باید برای تامین و خرید آرد مورد نیاز خود از طریق این سامانه مشخص شده اقدام و درخواست خود را ثبت کنند.

وی اظهارکرد: در حال حاضر علاوه بر واحدهای آرد بر چون کارخانجات یک هزار و ۴۵۰ واحد صنفی آزادپز در استان فعالیت می کند که فقط طی ماه جاری تا کنون ۱۶ هزار تن آرد به آنها عرضه شده است.

مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین از نظارت بر مصرف آرد یارانه ای توسط نانوایی ها خبر داد و گفت: در کنار نظارت های سازمان صنعت، ایجاد سامانه جدید نیز بر فعالیت واحدهای آزاد پز نظارت خواهد داشت.