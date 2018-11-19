تولید فکر و ایده مهمترین رسالت بانوان فرهیخته در قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای جمعیت بانوان فرهیخته روز دوشنبه با حجت الاسلام علی نعمت الهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام علی نعمت الهی در این دیدار اظهار کرد: بانوان فرهیخته با استراتژی خاصی که دارند می توانند کمیته های برنامه ریزی و کمیته فرهنگی تشکیل دهند تا از این ظرفیت به عنوان بازوان اجرایی استفاده بیشتری کنند.

وی با بیان اینکه جایگاه بانوان فرهیخته جایگاه تولید فکر است، افزود: سازمان تبلیغات ظرفیتهای بسیار خوبی شامل کانونهای فرهنگی، پایگاه های اجتماعی، هیئت های مذهبی و موسسات قرآنی دارد که بانوان فرهیخته می توانند برای این گروه از مخاطبان، برنامه ها و طرح هایی در جهت ارتقای برنامه های فرهنگی ارائه دهند.

خدیجه تقی پور رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان نیز در این دیدارگفت: به منظور ارتقای سطح علمی بانوان فرهیخته طرحی با عنوان کارگاه آموزشی طرح نویسی با حضور اساتید برجسته استان برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به برگزاری جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی بر لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب به نسل جوان و تقویت اعتماد مردم نسبت به نظام تاکید کرد.

تقی پور تصریح کرد: برگزاری هرچه باشکوه تر جشن چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان حیثیت نظام و کشور وظیفه دینی ملی و انقلابی است.

بتول نظری پور دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان قزوین نیز یادآورشد: جمعیت بانوان فرهیخته یکی از ظرفیت های بزرگ سازمان تبلیغات اسلامی است که خوشبختانه جلساتی که با حضور اعضا تشکیل می شود راهکارهای سازنده ای برای رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی ارائه می شود.

در پایان این دیدار اعضای شورای استانی جمعیت بانوان فرهیخته نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه های مختلف مطرح کردند.