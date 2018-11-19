۴۰۰۰ میلیارد ریال برای خط ریلی مهاباد تا ارومیه هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مردی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ایستگاه راه آهن ارومیه با بیان اینکه تا ساعاتی دیگر بعد از ۱۷ سال راه آهن ارومیه به بهره برداری می رسد افزود: راه آهن مراغه - ارومیه به طول ۱۸۲ کیلومتر از مراغه به مسیر ریلی تهران - تبریز وصل می شود و پس از گذشتن از شهرهای ملکان، میاندوآب، مهاباد و نقده به ارومیه می رسد.

وی ادامه داد: بخش مراغه تا مهاباد این پروژه به طول ۸۵ کیلومتر در سال ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسید و بخش مهاباد - ارومیه نیز به طول ۹۷ کیلومتر امروز افتتاح می شود.

مردی با بیان اینکه پیش‌بینی شده است که در سال بیستم بهره‌برداری، ظرفیت این خط به یک میلیون نفر در سال و ۱.۵ میلیون تن بار برسد اظهارداشت: با راه‌اندازی این محور ریلی سالانه حدود ۵۰ میلیارد ریال در مصرف سوخت‌ صرفه جویی می شود، ضمن آنکه آلاینده‌های زیست محیطی را نیز کاهش می دهد. ‌

سرپرست اداره کل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه ۲ کشور عنوان کرد: چهار هزار میلیارد ریال از مجموع پنج هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده برای ساخت آن در دولت تدبیر و امید محقق شده است.

وی گفت: ۸۵ کیلومتر از خط آهن مراغه - ارومیه در حوزه استحفاظی آذربایجان شرقی و بقیه در محدوده آذربایجان غربی دارد و با بهره برداری آن یکی از مطالبات دیرین مردم ارومیه و دیگر شهرهای استان برآورده می شود.

سرپرست اداره کل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه ۲ کشور گفت: خط آهن مراغه - ارومیه به عنوان خط واصل ارومیه به تهران دارای چهار ایستگاه اصلی در شهرهای میاندوآب، مهاباد، نقده و ارومیه است و ایستگاه ارومیه با ۱۶ هزار مترمربع وسعت از بزرگترین ایستگاه های راه آهن در سطح کشور محسوب می شود.