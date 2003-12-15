قضات عراقي صدام را محاكمه خواهند كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، عبدالعزيزحكيم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق با اعلام اين مطلب افزود : قاضي هاي عراقي صدام را محاكمه خواهند كرد و اين دادگاهها نيز تحت نظارت كارشناسان بين المللي است.

حكيم در توضيح اين مطلب افزود : شوراي حكومت انتقالي عراق تصميم گرفت دادگاهي را براي محاكمه جنايت كاران جنگي و كساني كه مرتكب جنايات ضد انساني عليه مردم عراق مرتكب شده اند، تشكيل دهد .

وي تاكيد كرد: اين دادگاهها زيرنظركارشناسان بين المللي خواهد بود و به سبك دادگاههاي بين المللي كه جنايت كاران جنگي را محاكمه مي كند، صدام را محاكمه خواهد كرد .

حكيم اظهارداشت: دستگيري صدام ديكتاتوربغداد همه مردم عراق را از كرد ، سني ، شيعه و مسيحي خوشحال كرد.

رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق خاطر نشان كرد: ملت ما خوشحالي خودشان را نشان دادند و ما نيز خوشحاليم زيرا امروز روزي جديد درعراق است .

حكيم ازديكتاتورسابق عراق به دليل اعتراف نكردن به جنايتهايي كه درحق مردم عراق مرتكب شده است، و خودداري ازاظهار پيشيماني انتقاد كرد و گفت هنگامي كه از صدام سوال شد چرا به جنايتهايي كه درحق مردم مرتكب شده اي اعتراف نمي كني؛ پاسخ داد: برويد از خانواده هاي آنها سوال كنيد آنها جنايت كاران و سارقان بودن و ما هم آنها را مجازات كرديم .

عبدالعزيزحكيم درباره ادامه اعمال خشونت آميز درعراق گفت: دامنه خشونت درعراق كاهش خواهد يافت ، احتمال مي رود اين حملات كاهش يابد زيرا صدام اين عمليات ها را طراحي و رهبري برخي ازعمليات را به عهده داشت .

وي با تاكيد برضرورت واگذري قدرت به عراقي ها به ويژه مسئوليتهاي امنيتي افزود : من معقتدم كه همه اعمال خرابكارانه و جنايتكاران و تروريستي بايد متوقف مي شود .

حكيم درباره نقش فرانسه در آينده عراق گفت: علي رغم اينكه فرانسه با جنگ مخالفت كرد اميدوارم اين كشور نقشه خود را درقبال عراق حفظ كند و دركنار ملت عراق براي وضع قانون اساسي ورعايت حقوق بشر و حقوق زنان واقليتهاي مذهبي فعاليت و همكاري نمايد .

وي گفت : فرانسه خواستاراعطاي نقش محوري به سازمان ملل درآينده عراق است و دراين زمينه همكاريهاي خوبي از خود نشان داده است .

لازم به ذكراست رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق بعد از ظهر ديروز درراس هياتي از اعضاي اين شورا وارد فرانسه شد وقرار است امروز با "ژاك شيراك " رئيس جمهورو "دومينيك دوويلپن" وزير امور خارجه فرانسه ديدار و درباره برخي از مسائل ازجمله كاهش بدهيهاي عراق گفتگو كند .