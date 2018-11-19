اطاعت از ولی فقیه، تجلی اطاعت از امام زمان(عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی ظهر دوشنبه در همایش عید بیعت با موضوع اخلاق مهدوی و در جمع مسئولین و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان با بیان این مطلب که خداوند متعال و انبیا الهی، به مهمترین ویژگی های امام عصر(عج) اشاره نموده اند تصریح کرد: خداوند متعال ، امام زمان(عج) را باطن و گوهر قرآن و احیا کننده دلهای مردم ذکر نموده است زیرا حضرت حجت(عج)، اسم اعظم، عصاره انبیاء و مظهر اوصاف الهی است.

آیت الله صدیقی در ادامه افزود: کسانی که محبت امام زمان(عج) را در دل حس می‌کنند بدون شک در پرتو این نور قرار گرفته‌اند و مشمول رحمت خاصه الهی هستند؛ زیرا حیات طیبه، تنها با زندگی در سایه امام زمان(عج) به دست می‌آید.

دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر با اشاره به دستاوردهای دستگاه قضایی استان هرمزگان در حوزه اصلاح ذات البین،ختم منازعات و ایجاد صلح و سازش خاطر نشان کرد: امام زمان (عج) ذخیره انبیاء و اولیاء الهی است و ظلم ستیزی ، یاری مظلومان ، حرکت در راه رضای خدا ، اصلاح ذات البین ، ایجاد اخوت میان مسلمین، پاک دستی، خدمت به محرومین و مسئولیت پذیری از جمله ویژگی های منتظران حقیقی است.

مشاور عالی رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: منتظران ظهور باید وحدت محور باشند و این وحدت جز با تکیه بر ولایتمداری به دست نمی‌آید، زیرا ولی فقیه نقطه مرکزی حرکت امت اسلامی است و اطاعت از او تجلی اطاعت از امام زمان (عج ) می باشد ،بنابراین کسانی که دم از محبت امام زمان(عج) می‌زنند باید اطاعت از ولی فقیه را در راستای اطاعت از امام عصر بدانند.

در ابتدای این مراسم، حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن خیرمقدم به آیت الله صدیقی و ابراز خرسندی از توفیق حضور در محضر این استاد برجسته عرفان و فقاهت، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای دستگاه قضایی استان هرمزگان ارائه کرد.

شایان ذکر است : در پایان این همایش از برگزیدگان مرحله استانی ششمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان قوه قضائیه با اهدای لوح سپاس و هدایایی به رسم یادبود تقدیر شد.