به گزارش خبرنگار مهر، خلیل دلپاک پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه فراخوان عمومی برای تکمیل اطلاعات دارندگان قبوض ودیعه گذاران حج تمتع برای ساماندهی اطلاعات ۱۶ هزار ودیعه گذار استان سمنان اعلامشده است، ابراز داشت: بعد از ساماندهی اطلاعات، فراخوان اولویتهای تشرف اعلام خواهد شد.
وی بابیان اینکه سالی یک هزار نفر به نسبت ظرفیتی که داده می شود برای حج تمتع در استان سمنان فراخوانده میشوند، اضافه کرد: حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد ودیعه گذاران دسترسی به بستههای اطلاعاتی نظیر سایت، اینترنت و روزنامهها ندارند و خودشان نیز به دنبال آن نیستند بنابراین بهترین گزینه از طریق پیام کوتاه و فضای مجازی است.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان بابیان اینکه این فراخوان شامل همه دارندگان قبوض ودیعهگذاری میشود، ابراز داشت: افرادی که اطلاعات آنها هنگام ثبتنام در بانک ناقص بوده است از طریق فراخوان برای ساماندهی اطلاعات اطلاعرسانی میشود.
دلپاک در ادامه از وجود نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبتنامکننده حج تمتع در کشور خبر داد و تصریح کرد: این ساماندهی اطلاعات بهمنظور تعیین اولویتها، ارتباطگیری، تعداد حاضران برای تشرف، آموزشها و اطلاعرسانی به موقع به متقاضیان صورت گرفته است.
وی بابیان اینکه در این اقدام اطلاعات متقاضیان بهروزرسانی و ساماندهی میشود، اضافه کرد: متقاضیان میبایست برای تکمیل اطلاعات به سامانه رزرو حج سازمان حج و زیارت به نشانیreserve.haj.ir یا دفاتر خدمات زیارتی استان سمنان برای راهنماییهای بیشتر مراجعه کنند.
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