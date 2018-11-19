کشف ۱۹۸۰ دستگاه کولرگازی قاچاق در شهرک صنعتی نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: در اجرای برنامه‌های سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در بازدید از انبارها و محل‌های دپوی کالاهای قاچاق، پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد از وجود یک انبار دپو کالای قاچاق در شهرک صنعتی این شهرستان مطلع شد .

وی گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نظرآباد به همراه عوامل اداره صنعت و معدن از انباری مذکور، بازدید کردند که در بازرسی ازآنجا تعداد یک هزار و ۹۸۰ دستگاه انواع کولرگازی اسپیلت خارجی در برندهای مختلف کشف شد .

فرمانده انتظامی استان البرز بابیان این‌که ارزش کالاهای مکشوفه ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر شد.