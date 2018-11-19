پیام تسلیت محمد مخبر به مناسبت شهادت بسیجی جهادگر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در پی شهادت امیرمحمد اژدری یکی از نیروهای جهادگر بسیجی طی پیامی عروج این نیروی بسیجی را تسلیت گفت.

متن پیام وی به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی‌ سَبیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ

آنها که ایمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند!

عروج شهادت گونه برادر بسیجی امیرمحمد اژدری را خدمت مقام معظم رهبری، خانواده این جوان غیور و همه خانواده جهادی کشور تسلیت عرض می نمایم.

امثال امیرمحمدهای نسل سوم انقلاب که تمام داشته هایشان را برای خدمت به محرومین میگذارند نقاط درخشان امید به آینده انقلاب عزیزمان هستند و خاطره حاج عبداله والی ها را در ذهن زنده می کنند.

با ایشان در زمان‌ برگزاری پویش مشق احسان که برای تامین لوازم التحریر برای دانش آموزان محروم در حال برگزاری بود، آشنا شدم و از دوستان درباره تلاش های مجاهدانه و شبانه روزی این جوان جهادی برای حل مشکل محرومین شنیدم. هر چند از قبل با خانواده ایشان که از سلسله جلیله روحانیت و شجره طیبه شهدا هستند آشنا بودم.

برای خانواده و دوستان این عزیز از درگاه باریتعالی صبر آرزومندم و امیدوارم که ان شاءالله میهمان اباعبدالله و امام رئوف امام‌رضا علیهماالسلام باشند.

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره).